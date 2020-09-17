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17.09.2020 13:26
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«При задержании приставили пистолет к затылку». Петербургского блогера с 800 000 подписчиков оставили под арестом по делу о гостайне

Мосгорсуд оставил в СИЗО петербургского автора Youtube-канала «Урбантуризм» Андрея Пыжа. Он вспомнил обстоятельства задержания сотрудниками ФСБ.

Жалобу на меру пресечения защиты Мосгорсуд отклонил 17 сентября, оставив в силе решение Мещанского суда о заключении Пыжа под стражу до начала октября.

Блогер обвиняется в экспорте сведений, составляющих государственную тайну. По версии следствия, он перевез флешку с данными о транспортной системе России на Украину и передал неизвестному лицу.

На заседании Пыж попросил отпустить его под домашний арест и рассказал, что при задержании сотрудники ФСБ приставили пистолет к его затылку, а адвокат по назначению, которого предоставили блогеру, просил подписать признательные показания.

«Я живу в Питере и у девушки в Москве. Скрываться от следствия не собираюсь. Есть мать престарелая и требующая ухода. Я работаю на пользу, на просвещение людей», — сказал Пыж в последнем слове, возражая против СИЗО.

Пыж ведет канал «Урбантуризм», в котором рассказывает о заброшенных и действующих объектах на территории России и за ее пределами. На канал подписаны более 800 тысяч человек.

Андрея Пыжа арестовали 6 августа. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 283.1 УК «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, если это сопряжено с перемещением носителя сведений за пределы России».

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Комментарии (4)

Bobr Dobr
Посылать курьерской службой?
Электронную почту просьба не рассматривать. Вскрывается на раз.
sektor7
Вор должен сидеть в тюрьме (с)
Nerevar
Естественно, когда приставят к затылку пистолет, то тут не только в перевозке гостайны признаешься, но ещё и в деталях расскажешь как убивал Кеннеди, сколько яблок украл в детстве в саду дяди Васи, что именно ты похитил Эшли Фриман и Лаурию Байбл и что ты вообще кливлендский мясник.
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