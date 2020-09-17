«При задержании приставили пистолет к затылку». Петербургского блогера с 800 000 подписчиков оставили под арестом по делу о гостайне

Мосгорсуд оставил в СИЗО петербургского автора Youtube-канала «Урбантуризм» Андрея Пыжа. Он вспомнил обстоятельства задержания сотрудниками ФСБ.



Жалобу на меру пресечения защиты Мосгорсуд отклонил 17 сентября, оставив в силе решение Мещанского суда о заключении Пыжа под стражу до начала октября.



Блогер обвиняется в экспорте сведений, составляющих государственную тайну. По версии следствия, он перевез флешку с данными о транспортной системе России на Украину и передал неизвестному лицу.



На заседании Пыж попросил отпустить его под домашний арест и рассказал, что при задержании сотрудники ФСБ приставили пистолет к его затылку, а адвокат по назначению, которого предоставили блогеру, просил подписать признательные показания.

