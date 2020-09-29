«ЕС сохраняет за собой право на санкции». Германия увидела в деле Навального нарушение запрета на применение химоружия
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что дело Алексея Навального не может остаться без последствий.
«Это не первый раз, когда мы сталкиваемся в нарушением международного права, а именно запрета на применение химического оружия. Нарушение, которое Германия и ее партнеры могут увидеть в деле отправления Алексея Навального, — проблема для всего мирового сообщества <...> Такие дела должны иметь последствия. ЕС сохраняет за собой право на санкции», — заявил 29 сентября Хайко Маас во время своего выступления в ООН.
По его словам, Россия должна приложить больше усилий для расследования произошедшего с Навальным. Маас поблагодарил партнеров ФРГ за помощь в деле российского оппозиционера.
Это не первый раз, когда МИД Германии грозит России санкциями за возможное отправление Алексея Навального.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.