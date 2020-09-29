«ЕС сохраняет за собой право на санкции». Германия увидела в деле Навального нарушение запрета на применение химоружия

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что дело Алексея Навального не может остаться без последствий.



«Это не первый раз, когда мы сталкиваемся в нарушением международного права, а именно запрета на применение химического оружия. Нарушение, которое Германия и ее партнеры могут увидеть в деле отправления Алексея Навального, — проблема для всего мирового сообщества <...> Такие дела должны иметь последствия. ЕС сохраняет за собой право на санкции», — заявил 29 сентября Хайко Маас во время своего выступления в ООН.