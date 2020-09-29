Роспотребнадзор рассказал, с чем связан рост суточной смертности от коронавируса

Рост летальной статистики от коронавируса в России связан с увеличением заболеваемости COVID-19 двухнедельной давности, а также с распространением других инфекций из-за наступления холодов. Об этом 29 сентября заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.



«Летальность, как правило, не в первые дни заболевания происходит, а где-то в конце второй, на третьей неделе заболевания. Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность», — сказала Руженцова (цитата по РИА Новости).

