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29.09.2020 14:06
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Роспотребнадзор рассказал, с чем связан рост суточной смертности от коронавируса

Рост летальной статистики от коронавируса в России связан с увеличением заболеваемости COVID-19 двухнедельной давности, а также с распространением других инфекций из-за наступления холодов. Об этом 29 сентября заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Летальность, как правило, не в первые дни заболевания происходит, а где-то в конце второй, на третьей неделе заболевания. Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность», — сказала Руженцова (цитата по РИА Новости).

Как сообщалось ранее, за сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 160 жителей России, что на сотню больше, чем накануне. В Петербурге за сутки зарегистрировали 30 умерших от COVID-19, что вывело город на первое место по суточной смертности от коронавируса в стране. Всего с начала пандемии с таким диагнозом скончались свыше 20,5 тысяч граждан РФ.

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Комментарии (3)

260618801
Полагаю, что скоро Роспотребнадзор будет объяснять так - увеличение смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге связано с общей демографической ситуацией в России.
Алекс99
Ну, и что из этого следует? Что поскольку на улице неизбежно становится всё холоднее, смертность продолжит расти, и еще через две недели мы увидим еще более высокие цифры, а с наступлением зимы — ужасающие?
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