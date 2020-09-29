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29.09.2020 11:14
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Летальная коронавирусная статистика в Петербурге снова пошла на разгон. За сутки в неё попали 30 смертей

30 смертей за последние сутки внесли в петербургскую коронавирусную статистику. Это следует из данных, опубликованных 29 сентября оперативным штабом по борьбе с заболеванием. Накануне, напомним, данные не обновлялись.

Северная столица по суточной смертности от новой коронавирусной инфекции вновь на первом месте. В Москве за 24 часа в статистику попали 23 умерших.

За сутки от последствий COVID-19 в России умерло 160 человек, это на сотню больше, чем в понедельник. С начала пандемии коронавирус не пережили свыше 20,5 тысяч граждан.

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Комментарии (2)

acson433
а полный список? тубик,онко,сердце,дтп,суицыд..вот тогда и посмотрим....надоели.
MikkeL
Пора возвращать на главную счетчик по ковиду...
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