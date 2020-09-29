Летальная коронавирусная статистика в Петербурге снова пошла на разгон. За сутки в неё попали 30 смертей

30 смертей за последние сутки внесли в петербургскую коронавирусную статистику. Это следует из данных, опубликованных 29 сентября оперативным штабом по борьбе с заболеванием. Накануне, напомним, данные не обновлялись.

Северная столица по суточной смертности от новой коронавирусной инфекции вновь на первом месте. В Москве за 24 часа в статистику попали 23 умерших.

За сутки от последствий COVID-19 в России умерло 160 человек, это на сотню больше, чем в понедельник. С начала пандемии коронавирус не пережили свыше 20,5 тысяч граждан.