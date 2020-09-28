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28.09.2020 18:19
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«Зенит» надеется на восстановление Ловрена, Азмуна и Малкома к матчу со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что хорватский защитник Деян Ловрен, бразильский полузащитник Малком и иранский нападающий Сердар Азмун могут выйти на поле 3 октября.

«Наш медицинский штаб и физиотерапевты работают над тем, чтобы игроки приняли участие в субботнем матче, шансы есть», — цитирует 28 сентября заявление Медведева издание «Чемпионат.ру».

По его словам, Ловрену, Малкому и Азмуну удалось избежать «серьёзных травм».

В матче с «Уфой» 26 сентября иранский нападающий отметился 2 голами, однако после столкновения с Алексеем Никитиным вынужден был покинуть поле в конце второго тайма. Бразильский полузащитник и хорват Ловрен также не смогли доиграть матч. Несмотря на травмы игроков, команда Сергея Семака разгромила «Уфу» со счетом 6–0.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Москве в субботу, 3 октября. Петербургский клуб удерживает первое место в Российской премьер-лиге с 20 очками. Их противник в ближайшей встрече держится на второй строчке.

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Комментарии (1)

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