«Зенит» надеется на восстановление Ловрена, Азмуна и Малкома к матчу со «Спартаком»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что хорватский защитник Деян Ловрен, бразильский полузащитник Малком и иранский нападающий Сердар Азмун могут выйти на поле 3 октября.
«Наш медицинский штаб и физиотерапевты работают над тем, чтобы игроки приняли участие в субботнем матче, шансы есть», — цитирует 28 сентября заявление Медведева издание «Чемпионат.ру».
По его словам, Ловрену, Малкому и Азмуну удалось избежать «серьёзных травм».
В матче с «Уфой» 26 сентября иранский нападающий отметился 2 голами, однако после столкновения с Алексеем Никитиным вынужден был покинуть поле в конце второго тайма. Бразильский полузащитник и хорват Ловрен также не смогли доиграть матч. Несмотря на травмы игроков, команда Сергея Семака разгромила «Уфу» со счетом 6–0.
77 - Азмун получил по ноге от Никитина, врачи на поле #ЗенитУфа pic.twitter.com/xoVmgIwSUQ— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 26, 2020
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Москве в субботу, 3 октября. Петербургский клуб удерживает первое место в Российской премьер-лиге с 20 очками. Их противник в ближайшей встрече держится на второй строчке.