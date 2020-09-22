«Готов перебросить туда трест». Лукашенко отправит белорусских рабочих строить космодром Восточный

«Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и президент России меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», который связывают с пресс-секретарём белорусского лидера Натальей Эйсмонт.

Ранее на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Лукашенко заявил про «отечество от Бреста до Владивостока».

В конце 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о третьей очереди строительства космодрома как площадки для полетов на Луну.

В настоящий момент на Восточном строят вторую очередь, рассказал «Фонтанке» научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов, который только что вернулся из поездки на космодром.

«В настоящее время строится вторая очередь Восточного, стартовая площадка для ракеты «Ангара». Строит, собственно, сам Роскосмос без «Спецстроя», как это было при строительстве первой очереди космодрома. Легко может идти речь о строительстве аэропорта рядом с Восточным, он там в планах, и о достройке жилой инфраструктуры города Циолковский. Но, в принципе, может речь идти и о космодроме, хотя вряд ли», — пояснил эксперт.

Строительство Восточного сопровождают коррупционные скандалы. В ноябре 2019 года СК рассказал о 58 осужденных по делам о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве космодрома. Разбирательства ФСБ в том числе касались должностных лиц из Ленобласти. За непостроенную железную дорогу на Восточном был осужден предприниматель из Петербурга.