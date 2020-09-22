Лукашенко заговорил об отечестве от Бреста до Владивостока

Президент Белоруссии во время переговоров с главой Приморского края заявил об общем отечестве.

«Мы не рассматриваем Владивосток как далекий и чужой город. Часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Так что вы живете в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество», — цитирует 22 сентября Александра Лукашенко агентство «БелТА».

Белорусский лидер также пообещал приморскому губернатору Олегу Кожемяко, что он посетит регион. «Нужно побывать и посмотреть на это чудо природы», — заявил Лукашенко.