Лукашенко заговорил об отечестве от Бреста до Владивостока

Президент Белоруссии во время переговоров с главой Приморского края заявил об общем отечестве.
«Мы не рассматриваем Владивосток как далекий и чужой город. Часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Так что вы живете в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество», — цитирует 22 сентября Александра Лукашенко агентство «БелТА».
Белорусский лидер также пообещал приморскому губернатору Олегу Кожемяко, что он посетит регион. «Нужно побывать и посмотреть на это чудо природы», — заявил Лукашенко.
При этом президент Белоруссии ранее заверил, что объединение его республики и соседней России «невозможно».
3 сентября состоялась встреча премьера РФ Михаила Мишустина и Лукашенко в Минске, на которой Россия и Белоруссия достигли прогресса по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на независимой позиции обоих государств. 14 сентября о союзном государстве и экономической интеграции Лукашенко несколько часов говорил с президентом России в Сочи тет-а-тет.