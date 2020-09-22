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22.09.2020 11:34
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Лукашенко заговорил об отечестве от Бреста до Владивостока

Президент Белоруссии во время переговоров с главой Приморского края заявил об общем отечестве.

«Мы не рассматриваем Владивосток как далекий и чужой город. Часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Так что вы живете в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество», — цитирует 22 сентября Александра Лукашенко агентство «БелТА».

Белорусский лидер также пообещал приморскому губернатору Олегу Кожемяко, что он посетит регион. «Нужно побывать и посмотреть на это чудо природы», — заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии ранее заверил, что объединение его республики и соседней России «невозможно».

3 сентября состоялась встреча премьера РФ Михаила Мишустина и Лукашенко в Минске, на которой Россия и Белоруссия достигли прогресса по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на независимой позиции обоих государств. 14 сентября о союзном государстве и экономической интеграции Лукашенко несколько часов говорил с президентом России в Сочи тет-а-тет.

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Комментарии (42)

dragvs
Белорусский мир? Лукашенко опасный дурак и играет с огнем... Народ Белоруссии его в любом случае уже отторг, о чем с ним дальше говорить - непонятно.
Pilat
Если Бацька не начнет решительных действий, то как раз на Дальнем Востоке и станет жить.
Если конечно успеет удрать.
Но я думаю, запад тоже сделал выводы из побега Януковича и в этот раз пришлют спецназ из госдепии, который конечно же будет одет в женские платья.
И по новостям будут рассказывать, как Бацьку женщины в плен взяли, в труселях цвета свободы.
260642921
А где эта встреча происходила? В Москве? В Минске? В бункере? В Пекине?
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