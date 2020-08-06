"Надо это было делать 20 лет назад". Лукашенко высказался на тему объединения Белоруссии и России

Если еще 20 лет назад белорусский народ позитивно воспринимал идею полного объединения с Россией, то теперь он «перезрел» и уже не хочет этого даже на самых выгодных условиях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, обнародованного 6 августа, за три дня до выборов президента страны..



«Это невозможно. Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, в Беларуси это уже невозможно. Не воспримут... Народ к этому не готов. Народ «перезрел». Это надо было делать 20 лет тому назад, 25 лет тому назад, возможно, когда распался Советский Союз. Сейчас нет» , - заявил белорусский лидер в опубликованном на YouTube-канале Гордона интервью.

