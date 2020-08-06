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06.08.2020 21:38
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"Надо это было делать 20 лет назад". Лукашенко высказался на тему объединения Белоруссии и России

Если еще 20 лет назад белорусский народ позитивно воспринимал идею полного объединения с Россией, то теперь он «перезрел» и уже не хочет этого даже на самых выгодных условиях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, обнародованного 6 августа, за три дня до выборов президента страны..

«Это невозможно. Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, в Беларуси это уже невозможно. Не воспримут... Народ к этому не готов. Народ «перезрел». Это надо было делать 20 лет тому назад, 25 лет тому назад, возможно, когда распался Советский Союз. Сейчас нет» , - заявил белорусский лидер в опубликованном на YouTube-канале Гордона интервью.

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Комментарии (9)

260659631
конечно 20 лет назад, тогда жи дядя Лукашенко хотел залезть в президенты России достаточно вспомнить какие у него были рейтинги у нас, очень хотел очень, а теперь ему это никак не светит и теперь конечно жи нет
261697121
Даже в нищей Беларуси и то лучше чем у нас. Скатились до уровня Центральноафриканской республики с обворованный населением, вечным тиранчиком и толпой опричников с золотыми тойотами
Иван Петров
Не надо объединять Россию и Беларусь.
Нужно усиливать роль беларусского языка в Беларуси.
Постепенно, деликатно - не так, как на Украине и в Прибалтике.
Не дискриминируя русский.
Можно даже рассмотреть вопрос о преподавании в российских школах беларусского и украинского языков как вторых иностранных после английского.
Это было бы только на пользу, и много учебных часов не заняло бы.
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