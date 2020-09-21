Германия с воздуха проверит, есть ли у России «лишнее» оружие под Астраханью и Волгоградом на учениях «Кавказ-2020»

В период с 21 по 25 сентября Германия проведет на территории Российской Федерации инспекцию в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.



По информации начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, РФ дала согласие на данную инспекцию, сообщает 21 сентября Минобороны России. «Определенный Германией указанный район расположен в Волгоградской и Астраханской областях и охватывает площадь около 8500 квадратных километров, — добавил он. — Подобные инспекции проводятся с целью определения масштаба осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия таковой».