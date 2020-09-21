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21.09.2020 21:46
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Германия с воздуха проверит, есть ли у России «лишнее» оружие под Астраханью и Волгоградом на учениях «Кавказ-2020»

В период с 21 по 25 сентября Германия проведет на территории Российской Федерации инспекцию в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По информации начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, РФ дала согласие на данную инспекцию, сообщает 21 сентября Минобороны России. «Определенный Германией указанный район расположен в Волгоградской и Астраханской областях и охватывает площадь около 8500 квадратных километров, — добавил он. — Подобные инспекции проводятся с целью определения масштаба осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия таковой».

В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности, включая информацию о проводимом сейчас в этом районе учении «Кавказ-2020».

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