«Это как с ковидом — кто-то умирает, а кто-то ничего не чувствует». Создатель «Новичка» допустил, что яд мог быть на бутылке с водой из отеля

То, что больше никто не пострадал от бутылки, которая, как заявили в ФБК, стала причиной отравления Алексея Навального, — случайность. Такую возможность допускает Владимир Углев, один из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества под названием «Новичок». Об этом 17 сентября пишет 47news.

«Все зависит от объема, нанесенного на бутылку. В любом случае первые симптомы — судороги, повышенное потоотделение. Судя по тому, что сообщений о новых отравлениях не было, больше никто серьезно не пострадал. Это как с ковидом — кто-то умирает, а кто-то не чувствует ничего. Поймите, все было точно рассчитано на то, что самолет не сядет в Омске. До Москвы бы он, например, не долетел», — прокомментировал Углев изданию видео, опубликованное утром 17 сентября Навальным.

