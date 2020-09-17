«Это как с ковидом — кто-то умирает, а кто-то ничего не чувствует». Создатель «Новичка» допустил, что яд мог быть на бутылке с водой из отеля
То, что больше никто не пострадал от бутылки, которая, как заявили в ФБК, стала причиной отравления Алексея Навального, — случайность. Такую возможность допускает Владимир Углев, один из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества под названием «Новичок». Об этом 17 сентября пишет 47news.
«Все зависит от объема, нанесенного на бутылку. В любом случае первые симптомы — судороги, повышенное потоотделение. Судя по тому, что сообщений о новых отравлениях не было, больше никто серьезно не пострадал. Это как с ковидом — кто-то умирает, а кто-то не чувствует ничего. Поймите, все было точно рассчитано на то, что самолет не сядет в Омске. До Москвы бы он, например, не долетел», — прокомментировал Углев изданию видео, опубликованное утром 17 сентября Навальным.
Оппозиционер ранее написал, что его соратники в Томске забрали бутылки с водой и из-под воды из гостиничного номера, где останавливался оппозиционер, сразу после сообщения о его госпитализации. Именно на одной из них, говорят в Фонде борьбы с коррупцией, немецкими, а позже французскими и шведскими специалистами, и были обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».
По мнению Углева, вещество было нанесено на саму бутылку, будь оно в воде — политик не дошёл бы и до трапа самолёта.
Впервые Владимир Углев, бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ, института, в котором с 1972 года проводилась разработка и опытное производство новых отравляющих веществ, рассказал о своей работе еще в 1990-х годах. Из НИИ он ушел в 1994 году, сейчас — на пенсии. Обществу фамилия Углева стала известна весной 2018 года после отравления «Новичком» бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому и 22 августа отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели оппозиционера из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».