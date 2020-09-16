В Минске все чаще фиксируют новые случаи коронавируса. Власти связывают это с митингами
Минские власти фиксируют рост числа заболевших COVID-19 c 21 августа и связывают это с протестными акциями.
«Инкубационный период у коронавирусной инфекции в среднем две недели. Во второй декаде августа в городе стали проходить массовые акции. А любые массовые мероприятия способствуют распространению коронавируса — не соблюдается социальное дистанцирование», — цитирует 16 сентября заявление председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Малышко издание tut.by.
По его словам, протестующим необходимо носить маски и перчатки, а также пользоваться антисептиками во время митингов.
Малышко также подчеркнул, что в данный момент задействовано всего 20% от «ковидного» коечного фонда, который был загружен на пике пандемии.
Власти Минска сегодня также оценили ущерб от протестных акций в 289 тысяч долларов.
В Белоруссии выявили 74 552 случаев COVID-19. Ситуация в республике накалилась после выборов 9 августа. ЦИК республики отдал победу Александру Лукашенко с почти 80 % голосов, а его основной конкурент — Светлана Тихановская, которая пошла в политику после задержания мужа, — получила чуть больше 10 %. Она результаты выборов не признала и уехала в Литву. Выборы также привели к массовым выступлениям против президентства Лукашенко. Демонстрантов пытались подавить, однако протесты не заканчиваются уже месяц. ЕС, а также прибалтийские республики, уже объявили о санкциях в отношении белорусского руководства. Победитель выборов заверил, что Белоруссия не боится давления извне.