В Минске все чаще фиксируют новые случаи коронавируса. Власти связывают это с митингами

Минские власти фиксируют рост числа заболевших COVID-19 c 21 августа и связывают это с протестными акциями.



«Инкубационный период у коронавирусной инфекции в среднем две недели. Во второй декаде августа в городе стали проходить массовые акции. А любые массовые мероприятия способствуют распространению коронавируса — не соблюдается социальное дистанцирование», — цитирует 16 сентября заявление председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Малышко издание tut.by.



По его словам, протестующим необходимо носить маски и перчатки, а также пользоваться антисептиками во время митингов.

