Лавров отменил запланированную поездку в Германию. Он заявил, что в ситуации с Навальным «западные партнеры перешли рамки разумного»

«3 сентября с.г. германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Х. Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа <…> На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита», — сказано в сообщении МИД РФ.

Визит в Берлин министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который был запланирован год назад, отменен. Как сообщается 14 сентября на официальном сайте ведомства, причиной якобы стало изменение рабочего графика главы МИД ФРГ.

Встреча двух министров иностранных дел была запланирована в Берлине на 15 сентября. Лавров должен был поучаствовать в «церемонии закрытия <…> «перекрёстного» года научно-образовательных партнёрств 2018 — 2020 гг.». Встреча была подтверждена во время переговоров в Москве 11 августа.



Отметим, сообщение об отмене визита Лаврова в Германию совпало с заявлением ФРГ о том, что лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком», а сам оппозиционер начал вставать с кровати.



Сергей Лавров в интервью RTVI сегодня заявил, что в ситуации с Навальным «наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного». Оснований для возбуждения уголовного дела в России не видят. Сам Лавров уверен, что, если бы не было Навального, «придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций».

