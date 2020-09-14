Клиника «Шарите»: Навальный начал вставать с больничной койки
Берлинская клиника по согласованию с супругой Навального рассказала о том, как себя чувствует оппозиционный политик 14 сентября.
Как следует из релиза медучрежедния, размещенного в «Твиттере», Навальный идет на поправку. Его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
«Он все больше мобилен и уже может временно покидать больничную койку», — заявили в «Шарите».
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. По решению семьи Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи смогли вывести его из комы.
Лаборатория бундесвера в Германии первой обнаружила у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». После этого правительство ФРГ привлекло к изучению анализов политика Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и независимые лаборатории во Франции и Швеции.