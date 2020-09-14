FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 16:04
23
Печать

Клиника «Шарите»: Навальный начал вставать с больничной койки

Берлинская клиника по согласованию с супругой Навального рассказала о том, как себя чувствует оппозиционный политик 14 сентября.

Как следует из релиза медучрежедния, размещенного в «Твиттере», Навальный идет на поправку. Его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Он все больше мобилен и уже может временно покидать больничную койку», — заявили в «Шарите».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. По решению семьи Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи смогли вывести его из комы.
Лаборатория бундесвера в Германии первой обнаружила у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». После этого правительство ФРГ привлекло к изучению анализов политика Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и независимые лаборатории во Франции и Швеции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Агроном аэродрома
Вы там пишите, когда полностью с койки встанет. А то развели тут, панимаишьта, интригу.
263186821
Эээх Леха, Леха, был вождем мамкиных революционэров, а теперь, судя по комментариям, стал об’ектом для насмешек. Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить.
aaignat
Раз у тролей методички про непричастность властей к отравлению и они так форсят эту тему, то реальная ситуация прямо противоположная
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний