Клиника «Шарите»: Навальный начал вставать с больничной койки

Берлинская клиника по согласованию с супругой Навального рассказала о том, как себя чувствует оппозиционный политик 14 сентября.



Как следует из релиза медучрежедния, размещенного в «Твиттере», Навальный идет на поправку. Его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.



«Он все больше мобилен и уже может временно покидать больничную койку», — заявили в «Шарите».

