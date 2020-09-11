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11.09.2020 21:51
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Первый канал: Задержание наемников ЧВК Вагнера в Минске курироровало ЦРУ

Спецоперацию в Минске курировало Центральное разведуправление США, чтобы похитить защищавших Донбасс россиян и внести раскол в российско-белорусские отношения. Новая версия стала хедлайнером программы «Время» на Первом канале 11 сентября.

В сюжете утверждается, что получены «исчерпывающие» доказательства причастности Украины к спецоперации, а контроль за ней в интересах ЦРУ осуществляли дипломаты американского посольства в Киеве Тимати Сковин и Томас О’Берн.

Основным источником в сюжете выступил неназванный «сотрудник компетентного ведомства». Его голосу принадлежит утверждение, что объявление о найме охранников для работы в интересах компании «Роснефть» было опубликовано на сайте «Авито» 25 сентября 2019 года. Оно было якобы размещено харьковчанином Алексем Куцыным, будто бы сотрудничающим с СБУ. Первый канал перечисляет признаки конспирации подателя объявления: домен для электронной почты он приобрел на российском Интернет-ресурсе, оплатил эту услугу с канадского сайта, но через украинскую платежную систему.

На объявление купились россияне, входившие в теневое вооруженное формирование «ЧВК Вагнера» и принимавшие участие в международных военных конфликтах, в том числе в Сирии и на Украине. Среди них есть награжденные закрытыми указами Владимира Путина, писала «Фонтанка».

Кроме автора объявления, Первым каналом упомянуты граждане России Альберт Даниэль, Хасмагомед Ахмадов и Константин Тихомиров. Они будто бы выплачивали деньги старшему группы наемников, соблазнившихся работой на «Роснефть» в Венесуэле.

По версии Первого канала, США преследовали «глобальную стратегическую цель» - внести раскол в российско-белорусские отношения задержанием группы в Минске перед президентскими выборами.

В ночь на 29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россияна и арестовали их по подозрению в подготовке массовых беспорядков перед выборами. В середине августа Александр Лукашенко распорядился освободить наемников и отправить в Россию.

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Комментарии (8)

Anatolevich
В рептилоидов верю.
ABL
Сначала Лукашенко обвиняет в этом олигархов из России, потом оказывается, что это спецоперация ЦРУ. Если бы граждане Белоруссии на улицы не вышли была бы эта информация на Первом канале? Как бы наша власть совсем не запуталась в своих комбинациях.
Доверчивый_5e4ce296a0900
Да, эпоха путинского правления заканчивается всеобъемлющей деградацией построенной вертикали, включая все "компетентные органы".
Начинаю скучать по брежневскому маразму.
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