Первый канал: Задержание наемников ЧВК Вагнера в Минске курироровало ЦРУ

Основным источником в сюжете выступил неназванный «сотрудник компетентного ведомства». Его голосу принадлежит утверждение, что объявление о найме охранников для работы в интересах компании «Роснефть» было опубликовано на сайте «Авито» 25 сентября 2019 года. Оно было якобы размещено харьковчанином Алексем Куцыным, будто бы сотрудничающим с СБУ. Первый канал перечисляет признаки конспирации подателя объявления: домен для электронной почты он приобрел на российском Интернет-ресурсе, оплатил эту услугу с канадского сайта, но через украинскую платежную систему.

В сюжете утверждается, что получены «исчерпывающие» доказательства причастности Украины к спецоперации, а контроль за ней в интересах ЦРУ осуществляли дипломаты американского посольства в Киеве Тимати Сковин и Томас О’Берн.

Спецоперацию в Минске курировало Центральное разведуправление США, чтобы похитить защищавших Донбасс россиян и внести раскол в российско-белорусские отношения. Новая версия стала хедлайнером программы «Время» на Первом канале 11 сентября.

На объявление купились россияне, входившие в теневое вооруженное формирование «ЧВК Вагнера» и принимавшие участие в международных военных конфликтах, в том числе в Сирии и на Украине. Среди них есть награжденные закрытыми указами Владимира Путина, писала «Фонтанка».



Кроме автора объявления, Первым каналом упомянуты граждане России Альберт Даниэль, Хасмагомед Ахмадов и Константин Тихомиров. Они будто бы выплачивали деньги старшему группы наемников, соблазнившихся работой на «Роснефть» в Венесуэле.



По версии Первого канала, США преследовали «глобальную стратегическую цель» - внести раскол в российско-белорусские отношения задержанием группы в Минске перед президентскими выборами.



В ночь на 29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россияна и арестовали их по подозрению в подготовке массовых беспорядков перед выборами. В середине августа Александр Лукашенко распорядился освободить наемников и отправить в Россию.

