Вагнер освобожденный: «боевики ЧВК» рассказали о «сюрреализме» белорусского плена
«Бойцы ЧВК Вагнера», как идентифицировали группу задержанных россиян белорусские власти, рассказали «России 24» о том, как попали в плен в братской республике и как из него выбрались.
Как сообщается в репортаже 16 августа, сначала им озвучили подозрения в терроризме, затем подготовку к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам республики.
«Было ощущение сюрреализма. Никто вообще не понимал, что происходит. Какие-то вопросы начали задаваться, о боевиках, о прочем. Народ был просто в шоке. Не понимал, что происходит на данный момент вообще в ходе первого дня допроса», — сказал один из мужчин в маске.
Перемещения по СИЗО были в наручниках, но никакого рукоприкладства и грубости они не испытали, в отличие от участников белорусских протестов.
«Когда были задержаны, когда нам выставили обвинение, конечно, было уже понятно, что там какая-то то ли политическая борьба, то ли разногласия, — рассказали задержанные. — Консул очень быстро появился. На вторые сутки прибыл в Жодино и обозначился. Что Россия знает о происшествии и поддерживает».
Вскоре их собрали вместе и выпустили, как они отметили, без извинений, но и без грубости.
29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).
Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.
Президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». По словам Лукашенко, он договорился со своими российскими коллегами по задержанным.