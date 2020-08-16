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16.08.2020 13:05
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Вагнер освобожденный: «боевики ЧВК» рассказали о «сюрреализме» белорусского плена

«Бойцы ЧВК Вагнера», как идентифицировали группу задержанных россиян белорусские власти, рассказали «России 24» о том, как попали в плен в братской республике и как из него выбрались.

Как сообщается в репортаже 16 августа, сначала им озвучили подозрения в терроризме, затем подготовку к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам республики.

«Было ощущение сюрреализма. Никто вообще не понимал, что происходит. Какие-то вопросы начали задаваться, о боевиках, о прочем. Народ был просто в шоке. Не понимал, что происходит на данный момент вообще в ходе первого дня допроса», — сказал один из мужчин в маске.

Перемещения по СИЗО были в наручниках, но никакого рукоприкладства и грубости они не испытали, в отличие от участников белорусских протестов.

«Когда были задержаны, когда нам выставили обвинение, конечно, было уже понятно, что там какая-то то ли политическая борьба, то ли разногласия, — рассказали задержанные. — Консул очень быстро появился. На вторые сутки прибыл в Жодино и обозначился. Что Россия знает о происшествии и поддерживает».

Вскоре их собрали вместе и выпустили, как они отметили, без извинений, но и без грубости.

29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).

Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.

Президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». По словам Лукашенко, он договорился со своими российскими коллегами по задержанным.

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Комментарии (12)

krasnonosov
Этим работникам автомоек хоть заплатили за то, что использовали, как дурачков в темную? А то обидно просто Москва и Минск поиспользовали, как резиновое изделие №2 и выбросили.
Piter Pen
Мне интересно, что стало с 33-им богатырем, имеющим гражданство Белоруссии и России, который остался в Белоруссии.
bluxer
Главное обвинение - они не бухали.
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