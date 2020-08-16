Вагнер освобожденный: «боевики ЧВК» рассказали о «сюрреализме» белорусского плена

«Бойцы ЧВК Вагнера», как идентифицировали группу задержанных россиян белорусские власти, рассказали «России 24» о том, как попали в плен в братской республике и как из него выбрались.



Как сообщается в репортаже 16 августа, сначала им озвучили подозрения в терроризме, затем подготовку к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам республики.

«Было ощущение сюрреализма. Никто вообще не понимал, что происходит. Какие-то вопросы начали задаваться, о боевиках, о прочем. Народ был просто в шоке. Не понимал, что происходит на данный момент вообще в ходе первого дня допроса», — сказал один из мужчин в маске.