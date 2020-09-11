«005» за 7 000 000 уехал из-под камеры. У кофейного директора угнали красивый «Лексус»

Крупную кражу расследуют полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, вчера 36-летняя женщина, генеральный директор торгующей кофемашинами компании, осталась без автомобиля. У неё был белый Lexus LX 570, совсем новый — 2019 года выпуска, с «красивым» номером, содержащим цифры 005. Его угнали с 15:00 до 15:30 с парковки ТЦ «Аквилон» Новолитовской улице,15.

Автовладелица обратилась в дежурную часть сразу, как поняла, что машины нет, — в 15:31. Ущерб она оценила в 7 миллионов рублей. По каско «Лексус» застрахован, оборудован штатной и спутниковой сигнализациями.