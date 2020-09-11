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11.09.2020 09:05
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«005» за 7 000 000 уехал из-под камеры. У кофейного директора угнали красивый «Лексус»

Крупную кражу расследуют полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, вчера 36-летняя женщина, генеральный директор торгующей кофемашинами компании, осталась без автомобиля. У неё был белый Lexus LX 570, совсем новый — 2019 года выпуска, с «красивым» номером, содержащим цифры 005. Его угнали с 15:00 до 15:30 с парковки ТЦ «Аквилон» Новолитовской улице,15.

Автовладелица обратилась в дежурную часть сразу, как поняла, что машины нет, — в 15:31. Ущерб она оценила в 7 миллионов рублей. По каско «Лексус» застрахован, оборудован штатной и спутниковой сигнализациями.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сегодня полиция изучит записи камеры видеонаблюдения с парковки ТЦ.

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Комментарии (4)

Obseerv
Новость о том, что если ваша машина понравилась кому-то ещё, то она вскоре будет не вашей, смотрите по сторонам, пастухов можно заметить!
67832738
Зачем нам это знать?
Алекс81
Новость высосана из пальца. Особенно про номер. ЧТО В НЕМ КРАСИВОГО???????
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