Представители европейских стран отошли от темы ликвидации химического оружия в Сирии, чтобы призвать Россию разобраться с отравлением Алексея Навального. Москва оснований для этого не видит.



Как сообщает ТАСС 10 сентября, первой от темы заседания Совбеза ООН отошла представитель постпредства США Черит Норман Шале. Она заявила, что Вашингтон решительно осуждает недопустимое использование химоружия в случае с Навальным, и те, кто заказал и осуществил атаку, должны быть наказаны.



«Россия в прошлом использовала вещества из группы «Новичок». Российские граждане имеют право на выражение своего мнения без страха наказания, они не должны становиться жертвами химического оружия», - уверена Шале.

