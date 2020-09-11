На заседании Совбеза ООН о ликвидации химоружия в Сирии говорили о Навальном. Россию торопят с расследованием
Представители европейских стран отошли от темы ликвидации химического оружия в Сирии, чтобы призвать Россию разобраться с отравлением Алексея Навального. Москва оснований для этого не видит.
Как сообщает ТАСС 10 сентября, первой от темы заседания Совбеза ООН отошла представитель постпредства США Черит Норман Шале. Она заявила, что Вашингтон решительно осуждает недопустимое использование химоружия в случае с Навальным, и те, кто заказал и осуществил атаку, должны быть наказаны.
«Россия в прошлом использовала вещества из группы «Новичок». Российские граждане имеют право на выражение своего мнения без страха наказания, они не должны становиться жертвами химического оружия», - уверена Шале.
После неё обеспокоенность случившимся и требование от России срочно провести полное и прозрачное расследование высказали постпреды Бельгии, Великобритании, Германии и Эстонии. Единственным, кто удержался в рамках заявленной темы заседания, оказался французский дипломат.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы выяснить подробности случившегося с Навальным, однако оснований для расследования нет. Как подчеркнул Небензя, ситуация с оппозиционером «заставляет задуматься о том, что она срежиссирована теми, кому это выгодно».
В Москве полагают, что «режиссёров» следует искать за рубежом. Так, в комиссии Совфеда увидели связь между «так называемым отравлением» и провалившейся попыткой иностранцев разжечь в России протестные настроения с помощью ресурсов Навального.
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 7 сентября вывели из комы, в которой он находился с 20 августа. Оппозиционера госпитализировали с самолёта Томск-Москва и после двух дней в омской больнице перевезли в клинику в Германии. Согласно заключению лаборатории бундесвера, в организме пациента обнаружены следы яда из группы «Новичок».