Комиссия Совфеда: «Зарубежные сценаристы» хотели использовать ресурсы Навального для разжигания протестов в России
Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета страны считает, что иностранцы могли использовать ресурсы Алексея Навального для разжигания в России протестных настроений.
«Внутри России основная ставка делалась на создание очагов политической напряженности в глубинке. Для чего были использованы намеченные на 13 сентября выборы в региональные парламенты ряда территорий. Одним из активных организаторов там протестных выступлений и так называемого «умного голосования» был призван гражданин Навальный», — цитирует 10 сентября заявление главы комиссии Андрея Климова РИА «Новости».
По его словам, «зарубежные сценаристы» не дождались эффекта, на который рассчитывали, после чего «фиаско группы Навального стало достаточно очевидным». Климов уверен, что российская система показала свою устойчивость. После «фиаско» последовало «так называемое отравление», сообщил глава комиссии.