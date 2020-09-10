От коронавируса скончались еще 16 петербуржцев

В суточную смертельную статистику по новой коронавирусной инфекции попали 16 жителей Петербурга. Об этом 10 сентября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



На этой неделе показатели смертности от коронавируса в городе резко меняются. В понедельник не было выявлено ни одного умершего, во вторник — 20, в среду — 22.

Всего с начала пандемии скончались 2 590 петербуржцев. В России — 18 263, в мире — 900 тысяч человек.

Петербург занимает второе место в списке российских городов по ежедневному приросту новых случаев заболевания COVID-19. Сегодня — плюс 215. Подробнее в материале «Фонтанки».