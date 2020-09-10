FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 10:40
2
Печать

От коронавируса скончались еще 16 петербуржцев

В суточную смертельную статистику по новой коронавирусной инфекции попали 16 жителей Петербурга. Об этом 10 сентября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

На этой неделе показатели смертности от коронавируса в городе резко меняются. В понедельник не было выявлено ни одного умершего, во вторник — 20, в среду — 22.

Всего с начала пандемии скончались 2 590 петербуржцев. В России — 18 263, в мире — 900 тысяч человек.

Петербург занимает второе место в списке российских городов по ежедневному приросту новых случаев заболевания COVID-19. Сегодня — плюс 215. Подробнее в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Урус-Баши
Зачем убрали коронавирусную полосу в верхней части страницы? Теперь только здесь https://covid.observer/ru/78/.ru/ остается смотреть. Информацию перекрывают американцы из космоса?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний