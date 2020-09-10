Рост коронавирусной статистики в Петербурге приостановился

В Петербурге за сутки зафиксировали 215 заболевших COVID-19. Это чуть меньше, чем сутками ранее, сообщили 10 сентября в оперштабе.

За прошедшие сутки в России выявили 5 363 случая коронавируса. Новых заболевших нашли во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва c 695, а Петербург идет вторым.

Тестирование на коронавирус в городе не спадает. Так, петербургский оперативный штаб сообщает о 18 785 проверенных за сутки. Медицинское наблюдение все еще требуется для 374 горожан. С начала пандемии в Петербурге выявили 38 651 случай коронавируса.