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10.09.2020 10:33
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Рост коронавирусной статистики в Петербурге приостановился

В Петербурге за сутки зафиксировали 215 заболевших COVID-19. Это чуть меньше, чем сутками ранее, сообщили 10 сентября в оперштабе.

За прошедшие сутки в России выявили 5 363 случая коронавируса. Новых заболевших нашли во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва c 695, а Петербург идет вторым.

Тестирование на коронавирус в городе не спадает. Так, петербургский оперативный штаб сообщает о 18 785 проверенных за сутки. Медицинское наблюдение все еще требуется для 374 горожан. С начала пандемии в Петербурге выявили 38 651 случай коронавируса.

Общее число заболевших COVID-19 в России составило уже 1 046 370. Больше только в Бразилии (почти 4,2 миллиона), Индии (4,5 миллиона) и США (6,4 миллиона). В РФ большинство заразившихся (862 373) вылечились, а летальных исходов зафиксировали 18 263.

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Комментарии (20)

Cashmare
вероятно, готовится скачок/рывок/прорыв, чтобы после всенародного постановочного голосования во избежании "хотите как в беларуси" продолжить социальный эксперимент под названием "самоизоляция"
wondering
Кругом враньё и безобразие. Как остановится короновирус, если люди с подозрением на корону идут в поликлиники с того же входа, что и обычные люди ,не имеющие никаких симптомов? Одна знакомая женщина ,после операции, ходила на процедуры в поликлинику, подцепила там короновирус. Лежит в больнице Святого Георгия ,. в Озерках. На соседнюю койку положили женщину с давлением , без короны. Как Вы думаете, эта женщина с давлением , рискует приобрести короновирус? Творится безобразие! Возможно, это сознательное
Павел Воронов
Подтверждайте диагнозы в частных лабораториях, чтобы избежать давления и злоупотреблений. Если не действует - в электронном виде отправлять анализы и письменный отказ (звукозапись) вязть анализ в Роспотребнадзор. По результатам рассмотрения - выше и выше. На противодействие надо отвечать адекватными фактами.
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