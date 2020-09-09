В Петербурге за сутки в статистику внесли 22 смерти пациентов с коронавирусом

22 летальных случая от COVID-19 пополнили петербургскую статистику. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 9 сентября на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Днем ранее в Петербурге зарегистрировали 20 смертей от COVID-19. Это произошло после «нулевого» понедельника 7 сентября, когда в статистику не попал ни один смертельный случай.

По официальным данным, всего в Петербурге от коронавируса скончались 2574 человека. По России к этому дню зафиксировано 18 135 смертей.

При этом за последние сутки выздоровело 111 петербуржцев, общее количество выздоровевших пациентов в городе выросло до 26 664 человек. С начала пандемии поправились 856 458 россиян.