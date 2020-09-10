От коронавируса в мире скончались более 900 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек к утру 10 сентября. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.



Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 902 141 человек, вылечились 18 606 083 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130.



Топ-четыре стран по числе заболевших остается неизменным. На первом месте США с 6,3 млн заразившихся, на втором месте Индия, где заболели 4,4 млн человек. Далее вплотную следует Бразилия с 4,2 млн инфицированных. Замыкает четверку Россия с 1,04 млн заболевших.