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10.09.2020 07:29
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От коронавируса в мире скончались более 900 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек к утру 10 сентября. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 902 141 человек, вылечились 18 606 083 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130.

Топ-четыре стран по числе заболевших остается неизменным. На первом месте США с 6,3 млн заразившихся, на втором месте Индия, где заболели 4,4 млн человек. Далее вплотную следует Бразилия с 4,2 млн инфицированных. Замыкает четверку Россия с 1,04 млн заболевших.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
Это чуть более одной сотой(!!!) процента, поэтому не стоит раздувать пыль из ничего...
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