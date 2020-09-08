Колесникова нашлась, Коновалова пропала. В Белоруссии ищут доверенное лицо оппозиционного экс-кандидата в президенты Тихановской
Соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской перестала выходить на связь. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб политика.
«Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно», — заявили там.
Сутки в Белоруссии искали другую соратницу экс-кандидата в президенты, члена президиума Координационного совета Марию Колесникову. Очевидцы сообщали, что 7 сентября у Национального театра её насильно посадили в машину, и до утра 8 сентября была неизвестна её судьба. Утром пограничное ведомство сообщало, что вместе с еще двумя членами КС оппозиции она пыталась уехать на Украину. Однако была задержана. МВД Украины парировало, что «смелая женщина» порвала паспорт, когда её насильно пытались выдворить из республики. Сейчас Колесникова находится на территории одного из погранотрядов Белоруссии.
Белоруссию ранее также покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало. 15 августа Цепкало сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. Покинувший Белоруссию член президиума координационного совета Павел Латушко отметил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.