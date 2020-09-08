Погранкомитет Белорусии: Колесникова и еще два члена КС оппозиции выехали на территорию Украины
Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Белоруссии с Украиной. Об этом 8 сентября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погранкомитет Белоруссии.
Как отмечает издание TUT.BY, Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины» около 4 утра во вторник.
После этого белорусское телевидение сообщили о задержании Колесниковой на границе.
В понедельник в телеграм-каналах появились сообщения о том, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили в машину члена Координационного совета Марию Колесникову и увезли в неизвестном направлении.
«Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту, и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — сообщила 7 сентября изданию Tut.by очевидец событий.
Правоохранительные органы начали проверку по факту исчезновения одного из лидеров оппозиции.