Погранкомитет Белорусии: Колесникова и еще два члена КС оппозиции выехали на территорию Украины

Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Белоруссии с Украиной. Об этом 8 сентября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погранкомитет Белоруссии.



Как отмечает издание TUT.BY, Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины» около 4 утра во вторник.



После этого белорусское телевидение сообщили о задержании Колесниковой на границе.

В понедельник в телеграм-каналах появились сообщения о том, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили в машину члена Координационного совета Марию Колесникову и увезли в неизвестном направлении.

