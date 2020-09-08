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08.09.2020 11:18
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«Смелая женщина» порвала на границе паспорт. Представитель МВД Украины заявил, что Колесникову пытались насильно выдворить из Белоруссии

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову пытались насильно выдворить из Белоруссии вслед за ее соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Об этом 8 сентября написал у себя в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«От себя добавлю — это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уют Украины», — написал представитель украинского МВД.

Геращенко назвал Марию Колесникову «смелой женщиной», которая препятствовала собственному перемещению через границу и в результате осталась на территории Республики Беларусь.

По данным источников «Интерфакс-Украина», Колесникова порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины.

Госпогранслужба Украины подтвердила переход через границу оппозиционеров Родненкова и Кравцова. «Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы», — сообщили в пресс-службе ведомства. До этого погранкомитет Белоруссии объявил, что границу с Украиной пересекли все трое членов Координационного совета.

В понедельник, 7 сентября, местные СМИ сообщили, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Правоохранительные органы республики начали проверку по факту исчезновения одного из лидеров оппозиции.

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Комментарии (16)

Баболеро
и бегут в уют Украины», — написал представитель украинского МВД. /// За "уют Украины" нужно сразу Нобеля по литературе присуждать. Кто не знает - Геращенко создатель и покровитель сайта "Миротворец". Туда заносят всех, кто не признает божественную сущность Украины. Ну, или там, артиста, который в Крыму выступил.
Mozg
Молодец Мария Колесникова!
Нужно быть на шаг впереди карателей!

Теперь нужно идти в ближайшее отделение милиции и писать заявление на незаконное лишение свободы.
МВД же типа не причастно к похищннию. Вот пусть и ищут!
Fjfef
Классный спектакль). Рвануть к хохлам). Разыграв похищение.
А когда тебя спалили на границе, то надо рассказать что тебя насильно выдворяют. При этом желательно закусывать своим паспортом )).
Не получится в политике бегите в клоунаду)))))
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