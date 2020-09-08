«Смелая женщина» порвала на границе паспорт. Представитель МВД Украины заявил, что Колесникову пытались насильно выдворить из Белоруссии

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову пытались насильно выдворить из Белоруссии вслед за ее соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Об этом 8 сентября написал у себя в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



«От себя добавлю — это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уют Украины», — написал представитель украинского МВД.

