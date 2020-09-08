Корреспонденты РИА «Новости» засняли, как неизвестный молодой человек, приехавший к дому актера Михаила Ефремова, которому сейчас в Пресненском суде зачитывают приговор, вынес оттуда сумку.
Как сообщает 8 сентября агентство, мужчина прибыл около 11.30 к дому на Maybach. Зашел в парадную, где расположена квартира актера, а через несколько минут вышел уже с зеленой сумкой. На вопросы, чьи это вещи, молодой человек отвечать отказался.
Как писала «Фонтанка», сам актер прибыл на финальное заседание только с папкой в руках.
В 11 часов началось заседание, на котором судья озвучит вынесенный актеру, обвиняемому в смертельном ДТП, приговор. Она уже признала его виновным.
Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.