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Ефремов получил 8 лет колонии

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08.09.2020 11:45
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РИА: Неизвестный на «Майбахе» забрал из дома Ефремова сумку

Корреспонденты РИА «Новости» засняли, как неизвестный молодой человек, приехавший к дому актера Михаила Ефремова, которому сейчас в Пресненском суде зачитывают приговор, вынес оттуда сумку.

Как сообщает 8 сентября агентство, мужчина прибыл около 11.30 к дому на Maybach. Зашел в парадную, где расположена квартира актера, а через несколько минут вышел уже с зеленой сумкой. На вопросы, чьи это вещи, молодой человек отвечать отказался.

Как писала «Фонтанка», сам актер прибыл на финальное заседание только с папкой в руках.

В 11 часов началось заседание, на котором судья озвучит вынесенный актеру, обвиняемому в смертельном ДТП, приговор. Она уже признала его виновным.

Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (10)

syshsun
Бабки в общак,прямм с авто.
PROM
лучше бы газель вызвал
michailPotapov
за 10 лиминов гонорара адвокат прислал свой майбах за
вещами в тюрьму
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