В Красноярске арестован 15-летний подозреваемый в подготовке теракта в школе. Девушку выписали из психдиспансера

Подросток из Красноярского края, подозреваемый в подготовке теракта в школе, арестован судом до 3 ноября, сообщает 8 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В краевом суде информацию подтвердили, но, поскольку речь идёт о несовершеннолетнем, от комментариев отказались.

По предварительной версии следствия, 15-летний юноша из Минусинского района планировал теракт в школе и собрал четыре взрывных устройства. Следственный комитет РФ 4 сентября объявил о задержании 13 подозреваемых в подготовке массовых убийств и, в частности, 15-летнего подростка. Было показано видео задержания, на кадрах СК демонстрировалась переписка: «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <..> 100 хочу убить». В отношении юноши было возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта (часть 1 статьи 205 УК РФ), по факту обучения террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ) и незаконного изготовления и хранения взрывных устройств (часть 1 статьи 223.1 и часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Он уже дал признательные показания.