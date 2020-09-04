Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовные дела в отношении 15-летнего подростка по подозрению в подготовке взрыва в школе. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



Дела возбуждены по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

