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04.09.2020 12:14
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15-летнего подростка задержали по подозрению в подготовке взрыва в школе в Красноярске

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовные дела в отношении 15-летнего подростка по подозрению в подготовке взрыва в школе. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

По версии следствия, подозреваемый начал готовить теракт весной 2020 года. Он «изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении». Привести замысел в исполнение он не смог из-за задержания сотрудниками регионального УФСБ. «В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — уточнили в СК.

В ближайшее время следователи планируют выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня утром ФСБ сообщила о задержании 13 человек, готовивших массовые убийства в школах. При этом спецслужба не уточняла регионы, где могли произойти теракты, и возраст задержанных. У одного из них также изъяли четыре СВУ. Связаны ли сообщения СК и ФСБ, пока неизвестно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

GermanIvanov
на мой взгляд, такие новости следует публиковать только с именами, фамилиями и местом жительства террористов. А иначе выглядит как то неубедитильно.
ps: Если бы я так отчитывался о проделанной работе (типа где то там я что то сделал - но это было круто), меня бы уволили.
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