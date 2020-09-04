15-летнего подростка задержали по подозрению в подготовке взрыва в школе в Красноярске
Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовные дела в отношении 15-летнего подростка по подозрению в подготовке взрыва в школе. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
Дела возбуждены по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).
По версии следствия, подозреваемый начал готовить теракт весной 2020 года. Он «изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении». Привести замысел в исполнение он не смог из-за задержания сотрудниками регионального УФСБ. «В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — уточнили в СК.
В ближайшее время следователи планируют выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня утром ФСБ сообщила о задержании 13 человек, готовивших массовые убийства в школах. При этом спецслужба не уточняла регионы, где могли произойти теракты, и возраст задержанных. У одного из них также изъяли четыре СВУ. Связаны ли сообщения СК и ФСБ, пока неизвестно.