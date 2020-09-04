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04.09.2020 11:20
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Один из задержанных ФСБ планировал теракт на линейке в школе 1 сентября. Спецслужба показала видео задержания

Один из задержанных ФСБ по подозрению в подготовке массовых убийств планировал совершить теракт на линейке в школе 1 сентября. Спецслужба обнародовала видеозапись с задержанием 4 сентября.

В частности, на кадрах показана переписка, в которой один из задержанных сообщает: «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <..> 100 хочу убить». Он также пишет, что собрал «трубчатую бомбу по схеме».

«Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», — уточнили в ФСБ.

Как сообщалось ранее, спецслужба задержала 13 человек, 11 из которых состояли в закрытом интернет-сообществе. У них изъяли четыре готовые самодельные бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие. Больше никаких подробностей официально не разглашается, однако, по данным ТАСС, речь идет о «группе молодых людей».

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Комментарии (4)

Cashmare
а если провести графологическую экспертизу "дневников"?
GermanIvanov
Каждый раз как слышу подобные новости вспоминаю почему то старый анекдот про поручика Ржевского, карты и "верить на слово"...
Капитан Очевидность2
"Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками..."

А дневники они, наверное, для будущих мемуаров вели?

Интересно, все террористы дневники ведут, или только "наши", т.е. те, которых фсб задерживает?
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