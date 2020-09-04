Один из задержанных ФСБ по подозрению в подготовке массовых убийств планировал совершить теракт на линейке в школе 1 сентября. Спецслужба обнародовала видеозапись с задержанием 4 сентября.



В частности, на кадрах показана переписка, в которой один из задержанных сообщает: «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <..> 100 хочу убить». Он также пишет, что собрал «трубчатую бомбу по схеме».