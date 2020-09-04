Один из задержанных ФСБ планировал теракт на линейке в школе 1 сентября. Спецслужба показала видео задержания
Один из задержанных ФСБ по подозрению в подготовке массовых убийств планировал совершить теракт на линейке в школе 1 сентября. Спецслужба обнародовала видеозапись с задержанием 4 сентября.
В частности, на кадрах показана переписка, в которой один из задержанных сообщает: «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <..> 100 хочу убить». Он также пишет, что собрал «трубчатую бомбу по схеме».
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке массовых убийств. 13 участников интернет-сообщества планировали устроить теракты в школах и один должен был произойти во время линейки на 1 сентября https://t.co/7D44QpVG7p pic.twitter.com/7oZYuG3Hhn— FlashNord (@flashnord) September 4, 2020
«Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», — уточнили в ФСБ.
Как сообщалось ранее, спецслужба задержала 13 человек, 11 из которых состояли в закрытом интернет-сообществе. У них изъяли четыре готовые самодельные бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие. Больше никаких подробностей официально не разглашается, однако, по данным ТАСС, речь идет о «группе молодых людей».