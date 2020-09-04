ФСБ задержала 13 подозреваемых в подготовке массовых убийств. Они состояли в закрытом интернет-сообществе

ФСБ задержала 13 участников закрытого интернет-сообщества, которые подозреваются в подготовке массовых убийств. Об этом 4 сентября пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.



«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей», — говорится в сообщении ФСБ.

