ФСБ задержала 13 подозреваемых в подготовке массовых убийств. Они состояли в закрытом интернет-сообществе
ФСБ задержала 13 участников закрытого интернет-сообщества, которые подозреваются в подготовке массовых убийств. Об этом 4 сентября пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей», — говорится в сообщении ФСБ.
У задержанных изъяли четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для изготовления зажигательных смесей, а также охотничье, травматическое и холодное оружие. ТАСС уточняет, что речь идет о «группе молодых людей».