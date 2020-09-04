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04.09.2020 11:01
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ФСБ задержала 13 подозреваемых в подготовке массовых убийств. Они состояли в закрытом интернет-сообществе

ФСБ задержала 13 участников закрытого интернет-сообщества, которые подозреваются в подготовке массовых убийств. Об этом 4 сентября пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей», — говорится в сообщении ФСБ.

У задержанных изъяли четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для изготовления зажигательных смесей, а также охотничье, травматическое и холодное оружие. ТАСС уточняет, что речь идет о «группе молодых людей».

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
Попробую угадать.
ФСБ опять прошерстила вконтактике?
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