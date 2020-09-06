Германия заявила, что одобрила запрос Генпрокуратуры РФ по отравлению Навального

Власти Германии одобрили запрос со стороны России по делу оппозиционера Алексея Навального, препятствий для обмена информацией нет, сообщил 6 сентября в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — сказал министр.

Генеральная прокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа с просьбой предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

