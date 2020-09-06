Германия заявила, что одобрила запрос Генпрокуратуры РФ по отравлению Навального
Власти Германии одобрили запрос со стороны России по делу оппозиционера Алексея Навального, препятствий для обмена информацией нет, сообщил 6 сентября в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — сказал министр.
Генеральная прокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа с просьбой предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.
6 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Германия тормозит расследование произошедшего с Навальным, поскольку Берлин еще не ответил на запрос Генпрокуратуры. «Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?» — отметила Захарова.
2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 3 сентября министр иностранных дел Германии попросил у России предоставить объяснения произошедшего. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.
Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после резкого ухудшения самочувствия на борту самолёта, направлявшегося из Томска в Москву. В омской больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а позже переправили в Берлин и поместили в клинику Charite.