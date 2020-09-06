FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
06.09.2020 22:31
5
Печать

Германия заявила, что одобрила запрос Генпрокуратуры РФ по отравлению Навального

Власти Германии одобрили запрос со стороны России по делу оппозиционера Алексея Навального, препятствий для обмена информацией нет, сообщил 6 сентября в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — сказал министр.

Генеральная прокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа с просьбой предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

6 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Германия тормозит расследование произошедшего с Навальным, поскольку Берлин еще не ответил на запрос Генпрокуратуры. «Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?» — отметила Захарова.

2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 3 сентября министр иностранных дел Германии попросил у России предоставить объяснения произошедшего. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после резкого ухудшения самочувствия на борту самолёта, направлявшегося из Томска в Москву. В омской больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а позже переправили в Берлин и поместили в клинику Charite.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

262741471
Все эта информация должна передаваться только с согласия Юлии Навальной, как я понимаю. Надеюсь, немцы это учтут. Тем более что никакого уголовного дела, в рамках которого должна оказываться правовая помощь, в РФ еще не заведено.
Piter Russo
Походу нужного эффекта заказчики от раскручивания ситуации с Навальным не смогли получить.
Отказаться от серверного потока-2 - немцы не желают.
Дискредитировать Россию и вести масштабные санкции вряд ли получится. Как бы теперь Алексея не умертвили бы, что б как пробирку для смешивания новичка с физиологическими жидкостями человека использовать.
Евгений Несмеянов
Что значит "одобрили" ? Передали документы, данные, результаты тестов и анализов ? Или прочитали запрос прокуратуры и сказали - Ya, ya....?))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний