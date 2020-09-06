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06.09.2020 12:51
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Захарова: Берлин тормозит процесс расследования по делу Навального, к которому призывает. Специально?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. На своей странице в фейсбуке Захарова в воскресенье, 6 сентября, написала, что немецкая сторона сама затягивает процесс расследования.

«Где же эта "срочность", на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами". Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?», - написала Захарова.

Ранее Хайко Мааса подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам «придется обсудить ответ».

2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 3 сентября министр иностранных дел Германии попросил у России предоставить объяснения произошедшего. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после резкого ухудшения самочувствия на борту самолёта, направлявшегося из Томска в Москву. В омской больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а позже переправили в Берлин и поместили в клинику Charite

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Комментарии (1)

Савва Морозов
вообщем, напишут они в "спортлото", если ответа не дадим.
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