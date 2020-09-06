Захарова: Берлин тормозит процесс расследования по делу Навального, к которому призывает. Специально?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. На своей странице в фейсбуке Захарова в воскресенье, 6 сентября, написала, что немецкая сторона сама затягивает процесс расследования.



«Где же эта "срочность", на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами". Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?», - написала Захарова.