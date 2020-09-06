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06.09.2020 10:28
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МИД Германии заявил, что «есть много признаков» причастности России к отравлению Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в том, что за отравлением политика стоит российское государство, Маас заявил, что «есть много признаков» этого, поэтому теперь все «зависит от российской стороны», пишет 6 сентября РБК со ссылкой на Bild am Sonntag.

Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению Навального.

В ответ на вопрос о доказательствах, Маас заявил, что яд «Новичок» (по заявлению немецкого правительства Навального отравили веществом из его группы) доступен только небольшой группе людей и в прошлом «принадлежал российским властям». При этом Маас напомнил, что этот яд уже использовался для отравления бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», — считает министр. Он также заявил, что если Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.

Министр подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам «придется обсудить ответ».

2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 3 сентября министр иностранных дел Германии попросил у России предоставить объяснения произошедшего. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после резкого ухудшения самочувствия на борту самолёта, направлявшегося из Томска в Москву. В омской больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а позже переправили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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Комментарии (18)

yaprotiv
вата полыхает
Капитан Очевидность2
И что по мнению этого Хайки должна сделать Россия? Кто бы чтобы не придумал, должна по первому же требованию во всём признаться и со всем согласиться?
радость и счастье - ура
есть много признаков» причастности врагов России к отравлению Навального
1. как и в случае со Скрипалями это связано с выборами (в данном случае в Беларуси)и направлено в нужный момент на очернение Святой Руси темными гетерофобными западными силами.
2. "комитет 300 - тайное правительство мира" и их спецслужбы не брезгуют любой мерзостью. Это мы хорошо помним, кто пестовал Гитлера (Швеция-сталь, US, USA- заводы), кто спланировал "перестройку", "рыночную экономику", повышение пенс. возраста до 65 (шантаж МВФ), развал тношений, направленных на благо всех, а не только толстосумов.
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