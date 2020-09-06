МИД Германии заявил, что «есть много признаков» причастности России к отравлению Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального.



Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в том, что за отравлением политика стоит российское государство, Маас заявил, что «есть много признаков» этого, поэтому теперь все «зависит от российской стороны», пишет 6 сентября РБК со ссылкой на Bild am Sonntag.



Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению Навального.



В ответ на вопрос о доказательствах, Маас заявил, что яд «Новичок» (по заявлению немецкого правительства Навального отравили веществом из его группы) доступен только небольшой группе людей и в прошлом «принадлежал российским властям». При этом Маас напомнил, что этот яд уже использовался для отравления бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.

