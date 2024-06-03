Глава Мексики поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах

Национальный избирательный институт Мексики 3 июня сообщил, что Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах, со значительным отрывом опережая своих конкурентов. Действующий глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своих социальных сетях заранее поздравил Шейнбаум с победой.

«Народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей Республики», — написал он (цитата по РИА Новости).

Сообщается, что Шейнбаум, кандидат от правящей левой партии «Движение национального возрождения» и мэр Мехико, набирает 57,27% голосов, а ее соперница из оппозиционной коалиции «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес — 30%.