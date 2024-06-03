Глава Мексики поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах

Национальный избирательный институт Мексики 3 июня сообщил, что Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах, со значительным отрывом опережая своих конкурентов. Действующий глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своих социальных сетях заранее поздравил Шейнбаум с победой.
«Народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей Республики», — написал он (цитата по РИА Новости).
Сообщается, что Шейнбаум, кандидат от правящей левой партии «Движение национального возрождения» и мэр Мехико, набирает 57,27% голосов, а ее соперница из оппозиционной коалиции «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес — 30%.
Клаудия Шейнбаум выступила перед сторонниками в своем штабе и обратилась с благодарностью к мексиканцам, которые пришли на выборы, и конкурентам, уже признавших ее победу и поздравивших с ней.
Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после окончательного подсчета голосов 5–8 июня.
По словам директора Института Латинской Америки РАН Дмитрия Розенталя, отношения Мексики и России после победы Клаудии Шейнбаум сильно не изменятся, но могут стать немного более сдержанными ввиду давления США.
Шейнбаум 62 года, по образованию она — ученый-климатолог, специалист по защите окружающей среды. В 2007 году в составе межправительственной группы экспертов по изменению климата стала лауреатом Нобелевской премии мира. На всеобщих выборах 2018 года, когда Лопес Обрадор занял пост президента, Шейнбаум была избрана на должность мэра Мехико. Тему России в ходе предвыборной кампании она преимущественно обходила стороной, хотя давала понять, что продолжит независимый курс действующей администрации.