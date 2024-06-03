В Петербурге задержали гендиректора компании «Лендорстрой-2». Он был в федеральном розыске

Гендиректора компании «Лендорстрой-2» Владимира Гурьянова задержали в Петербурге. В последние полгода его искали после того, как он ушел из-под подписки о невыезде.
По данным «Фонтанки», задержали Гурьянова 2 июня на бульваре Новаторов. С
Компания «Лендорстрой-2» сейчас находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве. Некогда это был крупный дорожный подрядчик города, в портфолио которого есть строительство Парашютной улицы, подключение ЗСД к улично-дорожной сети на Гутуевском острове и частично — благоустройство вокруг стадиона на Крестовском острове.