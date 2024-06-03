Уроженец Грузии, пугавший ножом детей на Садовой, стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после субботнего инцидента на детской площадке у дома 49 по улице Садовой. Уроженец Грузии, который якобы пугал детей, помещен в ИВС. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 июня.



Напомним, в субботу в полицию Адмиралтейского района обратилась жительница улицы Садовой. Она написала заявление, в котором пожаловалась на пожилого соседа. Тот якобы размахивал тесаком и угрожал детям. По всей видимости, ему не понравилась шумная игра мальчишек. Пострадал, к счастью, только мяч: его 64-летний мужчина безжалостно порезал.

