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    Прокурор Ленобласти потребовал наказать трёх депутатов ЗакСа за тайные активы их родственников

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    Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский потребовал привлечь к ответственности трёх депутатов регионального Законодательного собрания, скрывших иностранные активы своих близких родственников. Такое нарушение — серьёзное основание для досрочного прекращения полномочий. Председателю ЗакСа внесено представление, оно находится на рассмотрении, сообщает 3 июня областная прокуратура. 47news называет имена этих депутатов.

    Прокуратура Ленобласти проверила, как депутаты соблюдают ограничения, установленные в целях противодействия коррупции. Выявлены нарушения запрета на счета в иностранных банках за пределами РФ и на владение «иностранными финансовыми инструментами». У родственников двух депутатов найдены ценные бумаги, в том числе акции иностранных компаний. У ещё одного депутата близкий родственник имеет счет в иностранном банке и кредитные обязательства перед иностранными банками. При этом, подчёркивают в прокуратуре, «обязанность по отчуждению данных иностранных финансовых инструментов в трёхмесячный срок с момента избрания депутатами не была выполнена». Также эти трое народных избранников предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и имуществе.

    По данным 47news, один из этих трёх человек — депутат от КПРФ Вадим Будеев, сделавший состояние на контрактах в газовой инфраструктуре. Он пояснил журналисту, что его супруга пользовалась мобильными приложениями для доступа к бирже и купила акции на сумму более миллиона, но вскоре они упали в цене, и продавать их было бессмысленно.

    Второй человек — депутат от ЛДПР Дамир Шадаев. Он долгое время жил в Германии, в декларации его супруги указан дом в Италии. Сейчас он под арестом.

    Третий — коммунист Виктор Царихин. Он, как отмечается в публикации, считается чуть ли не самым правильным депутатом ЗакСа, живёт на зарплату и платит ипотеку. По его словам, иностранных активов в его семье нет, а вот декларацию он заполнил неверно.

    «В декларации я кое-что не так заполнил, упустил, признаю. Все объяснения дал», — сказал Царихин.

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