Прокурор Ленобласти потребовал наказать трёх депутатов ЗакСа за тайные активы их родственников

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский потребовал привлечь к ответственности трёх депутатов регионального Законодательного собрания, скрывших иностранные активы своих близких родственников. Такое нарушение — серьёзное основание для досрочного прекращения полномочий. Председателю ЗакСа внесено представление, оно находится на рассмотрении, сообщает 3 июня областная прокуратура. 47news называет имена этих депутатов.



Прокуратура Ленобласти проверила, как депутаты соблюдают ограничения, установленные в целях противодействия коррупции. Выявлены нарушения запрета на счета в иностранных банках за пределами РФ и на владение «иностранными финансовыми инструментами». У родственников двух депутатов найдены ценные бумаги, в том числе акции иностранных компаний. У ещё одного депутата близкий родственник имеет счет в иностранном банке и кредитные обязательства перед иностранными банками. При этом, подчёркивают в прокуратуре, «обязанность по отчуждению данных иностранных финансовых инструментов в трёхмесячный срок с момента избрания депутатами не была выполнена». Также эти трое народных избранников предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и имуществе.