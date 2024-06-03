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    Впервые в истории Мексику может возглавить женщина

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    Впервые в истории Мексику, вероятно, возглавит женщина. На выборах президента, по данным экзитполов, побеждает кандидат правящей в стране партии Morena Клаудия Шейнбаум, передаёт 3 июня РИА Новости. По словам председателя политического движения, отрыв от ближайшего соперника составляет «два к одному».

    В воскресенье, 2 июня, около ста миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определятся будущий президент, конгресс, губернаторы ряда штатов и местные власти. Результаты выборов будут объявлены 5–8 июня. Победитель президентских выборов определяется в одном туре по системе относительного большинства — им станет кандидат, набравший больше остальных.

    На избирательном участке в штате Пуэбла произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, голосование там приостановили. Телеканал Canal13Puebla сообщил, что один человек погиб, один получил ранения.

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