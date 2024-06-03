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    «Додо Пицца» подала в суд на Telegram

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    Компания «Додо Франчайзинг» подала иск в Арбитражный суд Республики Коми к Telegram FZ-LLC, чтобы вернуть название телеграм-канала, сообщает 3 июня РБК.

    «Компания просит признать действия Telegram актами недобросовестной конкуренции, передать название телеграм-канала истцу», — говорится в публикации.

    Предмет спора — телеграм-канал с названием Dodo pizza с 28 подписчиками и четырьмя публикациями, в одной из которых говорится, что канал продается за 575 тысяч долларов.

    Кроме того, «Додо» требует внести изменения в условия использования мессенджера — ввести запрет на приобретение юзернеймов, «тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками правообладателей».

    «В Telegram есть давно наболевший вопрос — названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», — рассказала Александра Акимова, cтарший юрист IP и Privacy «Додо Пицца».

    По ее словам, получается следующая ситуация: за криптовалюту TON продается любое название канала, даже если оно принадлежит известному бренду, а потом случаются прецеденты вымогательства у правообладателей, причем за «огромные суммы».

    По её словам, правообладатели брендов с этим ничего не могут сделать, а Telegram не контролирует процедуру и не реагирует на запросы.

    «Суть нашего иска в наличии подобного поля деятельности для мошенников, так как действующие правила Telegram чреваты репутационными рисками добросовестных участников рынка», — заключила Акимова.

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