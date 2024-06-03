«Додо Пицца» подала в суд на Telegram

Компания «Додо Франчайзинг» подала иск в Арбитражный суд Республики Коми к Telegram FZ-LLC, чтобы вернуть название телеграм-канала, сообщает 3 июня РБК.



«Компания просит признать действия Telegram актами недобросовестной конкуренции, передать название телеграм-канала истцу», — говорится в публикации.



Предмет спора — телеграм-канал с названием Dodo pizza с 28 подписчиками и четырьмя публикациями, в одной из которых говорится, что канал продается за 575 тысяч долларов.



Кроме того, «Додо» требует внести изменения в условия использования мессенджера — ввести запрет на приобретение юзернеймов, «тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками правообладателей».

