«Додо Пицца» подала в суд на Telegram

Компания «Додо Франчайзинг» подала иск в Арбитражный суд Республики Коми к Telegram FZ-LLC, чтобы вернуть название телеграм-канала, сообщает 3 июня РБК.
«Компания просит признать действия Telegram актами недобросовестной конкуренции, передать название телеграм-канала истцу», — говорится в публикации.
Предмет спора — телеграм-канал с названием Dodo pizza с 28 подписчиками и четырьмя публикациями, в одной из которых говорится, что канал продается за 575 тысяч долларов.
Кроме того, «Додо» требует внести изменения в условия использования мессенджера — ввести запрет на приобретение юзернеймов, «тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками правообладателей».
«В Telegram есть давно наболевший вопрос — названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», — рассказала Александра Акимова, cтарший юрист IP и Privacy «Додо Пицца».
По ее словам, получается следующая ситуация: за криптовалюту TON продается любое название канала, даже если оно принадлежит известному бренду, а потом случаются прецеденты вымогательства у правообладателей, причем за «огромные суммы».
По её словам, правообладатели брендов с этим ничего не могут сделать, а Telegram не контролирует процедуру и не реагирует на запросы.
«Суть нашего иска в наличии подобного поля деятельности для мошенников, так как действующие правила Telegram чреваты репутационными рисками добросовестных участников рынка», — заключила Акимова.