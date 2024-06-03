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    Обширная циклоническая депрессия снизила градус в Петербурге. Но температура всё ещё выше нормы

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    В Петербурге стало прохладнее, ночной дождь принёс свежесть.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июня в городе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами гроза, ливень. Ветер западных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем составит 23–25 градусов.

    Сегодня погоду в регионе будет формировать обширная циклоническая депрессия с центром над Карелией. Однако температурный фон все ещё выше климатической нормы — на 4–5 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра, 4 июня, местами кратковременный дождь, 22–24 градуса.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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