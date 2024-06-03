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    Ждём вторую половину недели. Главный синоптик Петербурга рассказал, как изменится погода

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Ленинградской области в воскресенье зафиксированы первые плюс 30 градусов в нынешнем году: в Лодейном Поле было 30,5 градуса, в Тихвине — 30,3 градуса. В Петербурге максимальным показателем остаются 29,4 градуса, отмеченные 28 мая. «Так что нам всё ещё есть куда стремиться, но это уже в следующее потепление, скорее всего, во второй половине месяца», — пишет главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Сейчас, утром 3 июня, облака уходят на северо-восток, и в Петербурге начинает выглядывать солнце, которое продолжит прогревать и без того теплый воздух — до 25 градусов. По-прежнему вероятны кратковременные дожди, ливни и грозы — локальные, потому что «воздушная масса ещё очень неустойчивая». Также в прогнозе град, который ежедневно фиксируется в разных районах города и области.

    Сегодня погода меняется. Понижение атмосферного давления привело к образованию циклона. В ближайшие часы он уйдёт от нас и унесёт с собой дожди. Поэтому следующие два дня, 4 и 5 июня, будет относительно сухо, отдельные кратковременные дожди возможны лишь в области. Солнце продолжит нагрев, и температура сохранится на уровне до 25 градусов.

    «Аномально жаркой погоды вроде и не будет, но высокая среднесуточная температура пока сохранится, поэтому снижение температуры пока очень небольшое», — отмечает Колесов.

    А вот после 6 июня синоптики обещают более заметное похолодание. Во второй половине недели будет около 20 градусов, вернутся кратковременные дожди и грозы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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