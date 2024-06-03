Ждём вторую половину недели. Главный синоптик Петербурга рассказал, как изменится погода

В Ленинградской области в воскресенье зафиксированы первые плюс 30 градусов в нынешнем году: в Лодейном Поле было
Сейчас, утром 3 июня, облака уходят на северо-восток, и в Петербурге начинает выглядывать солнце, которое продолжит прогревать и без того теплый воздух — до
Сегодня погода меняется. Понижение атмосферного давления привело к образованию циклона. В ближайшие часы он уйдёт от нас и унесёт с собой дожди. Поэтому следующие два дня,
«Аномально жаркой погоды вроде и не будет, но высокая среднесуточная температура пока сохранится, поэтому снижение температуры пока очень небольшое», — отмечает Колесов.
А вот после 6 июня синоптики обещают более заметное похолодание. Во второй половине недели будет около 2