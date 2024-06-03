15 лучших телесериалов июня: «Аколит», «Медведь», «На автомате» — выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из сериала «Дом Дракона» / «House of the Dragon» Поделиться Поделиться





Начало летнего телесмотрения, как нынешняя петербургская погода, — аномальный сериальный зной! Нас ждут новые сезоны приквела «Игры престолов» и «Пацанов», свежий телепроект из телевселенной «Звёздных войн» — «Аколит», но самое главное — возвращение гастро-драмеди «Медведь», а вдогонку и самый жаркий телесериал из Петербурга — историческая драма «Чистые».



«Денискины рассказы» Семейный телесериал по советской литературной классике

Где/когда: Kion — с 1 июня 2024

С недавних пор изрядно подзабытая советская литература, особенно детская, стала трендом отечественного кинопроизводства: Кир Булычёв, Владимир Железников, Аркадий Гайдар уже удостоились свежих экранизаций. Пополнит почётную группу советских классиков и Виктор Драгунский (1913–1972), автор знаменитого цикла повестей «Денискины рассказы», посвящённого случаям из жизни дошкольника, а затем ученика младших классов школы Дениса Кораблёва. Они выходили с 1959 года и стали настольной книгой не одного поколения советских детей.



И вот в День защиты детей 1 июня на стриминге Kion вышел целый телесериал «Денискины рассказы». Как известно, прототипом главного героя рассказов стал сын писателя, Денис Драгунский, впоследствии известный журналист и драматург. А вот его племянник — Артемий Драгунский, то есть внук самого писателя, выступил режиссёром-постановщиком новой экранизации при поддержке братьев Андреасян. Действие поделено на современность и прошлое (2024 и 1954 годы). В Москве наших дней родители на короткий срок оставляют сына Дениса дедушке. Унять шестилетнего внука удаётся лишь рассказами о своём собственном детстве. И хотя между родственниками более 70 лет разницы, оказывается, что в глубине души они похожи.



Автор: youtube.com/TrailerPort

«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown Джереми Реннер в криминальной тюремной драме

Где/когда: Paramount+ — со 2 июня 2024

Джереми Реннер снова в деле! Напомним, актёр полтора года назад перенёс страшную травму, когда попал под снегоуборочную машину и чуть было не лишился ноги. Долгая реабилитация и лечение позволили ему вновь оказаться в голливудской обойме, и вот 2 июня на стриминге Paramount+ стартует третий сезон телесериала «Мэр Кингстауна», в котором герой Реннера сталкивается с врагом из своего прошлого и с русскими бандитами. Если кто забыл, то сериал рассказывает о влиятельном семействе Макласки в городке Кингстаун, в штате Мичиган, которое занимается тюремным бизнесом (в Америке много частных тюрем).



Если говорить чуть подробнее о сюжете новых серий, то декорациями повествования становится война из-за наркотиков, которая разгорается как внутри, так и за стенами частной тюрьмы. Майк Макласки, которого и играет Джереми Реннер, пытается положить конец происходящему, но всё усложняется, когда появляется знакомое лицо из его тюремного прошлого.



Автор: youtube.com/paramountplus

«Аколит» / The Acolyte

Новая история из телевселенной «Звёздных войн»

Где/когда: Disney+ — с 4 июня 2024

Магистры-джедаи Сол, Индара и Келнакка, падаван Джеки Лон и бывшая ученица Мэй — все они главные персонажи нового мини-сериала «Аколит», который расскажет, как во времена Расцвета Республики кто-то начал убивать джедаев и расследованием преступлений занялся Сол. События развернутся примерно за 100 лет до фильма 1999 года «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Да, кстати, термин «аколит» впервые появляется во всей вселенной «Звёздных войн». Вообще, это слово заимствовано из христианской церковной иерархии и означает помощника епископа, отсюда мы можем сделать смелое предположение, что, так как джедаи — это своего рода монашеский орден в концепте «Звёздных войн», то в их понимании аколит — это помощник или ученик джедая, то есть некая вариация падавана.



Главные герои «Аколита» — джедай Сол в исполнении Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара» и его бывшая ученица Мэй, то есть аколит, роль которой исполнила Амандла Стенберг («Тела, тела, тела»). Одного из джедаев в сериале играет повзрослевший Дин-Чарльз Чепмен, он же Томмен Баратеон в «Игре престолов». В остальных ролях: Джоди Тёрнер-Смит, Мэнни Хасинто, Кэрри-Энн Мосс, Маргарита Левиева и Чарли Барнетт. За сценарий и женский взгляд в сериале отвечает Лесли Хэдланд, создательница фантастической комедии «Жизни матрешки» и ромкома «Холостячки».



Автор: youtube.com/StarWars

«Подрезанные» / Clipped Спортивная драма о баскетболе

Где/когда: Hulu — с 4 июня 2024

Los Angeles Clippers, или просто LA Clippers — легендарный баскетбольный клуб из Лос-Анджелеса с полувековой историей. Армия фанатов, множество спортивных звёзд, баснословные гонорары, а ещё громкий скандал 2014 года, о котором сняли новый мини-сериал «Подрезанные».

Рабочее название шоу было The Sterling Affairs («Дело Стерлинга»), что отсылало к одноимённому подкасту медиакомпании ESPN «30 for 30», собственно, выступившему как источник информации для сценария о скандале с владельцем этой баскетбольной команды Дональдом Стерлингом. В 2014 году он позволил себе расистские высказывания в адрес любовницы. Параллельно «Клипперс» пыталась выиграть чемпионство НБА. О масштабах разразившегося скандала с последующими событиями для белого владельца клуба и рассказывает новый телепроект стриминга Hulu, главные роли в котором исполнили Эд О’Нил, Лоренс Фишбёрн, легендарная Джеки Уивер и Клеопатра Коулмэн, воплотившая на экране ту самую любовницу. Многочисленные материалы Дела Дональда Стерлинга, включая утечку его голосовых сообщений с расистскими заявлениями, адаптировала в сценарий Джина Уэлш, работавшая над «Рэем Донованом», «Враждой», «Касл-Роком» и «Террором».



Автор: youtube.com/FXNetworks

«На автомате» Криминальная комедия со Славой Копейкиным из «Слова пацана»

Где/когда: Кинопоиск / Wink — с 5 июня 2024

Очередная российская криминальная комедия со столь любимым чёрным юмором будет доступна на отечественных стрим-сервисах в начале июня — «На автомате».



Каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, на автопилоте: будильник, учёба, склад с оружием… Стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро «срубить» лёгкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.



Главные роли в новой криминальной комедии исполнили Денис Косиков и Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссёром выступает Борис Акопов, обладатель главного приза «Кинотавра» за фильм «Бык». Кстати, актёрский тандем Славы Копейкина и Дениса Косикова был отмечен специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+.



Автор: youtube.com/kinopoisk_new

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth

Комикс-фэнтези про необычного мальчика

Где/когда: Netflix — с 6 июня 2024

В начале июня на Netflix, который недавно стал возвращать русскоязычный дубляж в фильмы и телесериалы из своей фильмотеки, выйдет финальный третий сезон фэнтези «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами». Напомним, в основу сериала легла серия одноимённых комиксов Sweet Tooth, или по-русски «Сладкоежка» Джеффа Лемира.



Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где люди страдают от болезни, убивающей большинство представителей рода людского. Но иногда она вызывает редкую мутацию, из-за которых начинают рождаться гибриды, похожие на животных, например мальчик с оленьими рогами. В финальном сезоне телеадаптации решится не только судьба самого Гаса — милого полумальчика-полуоленя — но и всего мира. Гас пускается под защитой мрачного друга в грандиозное приключение на Аляску в надежде обрести семью и домашний очаг. Продюсерами фэнтези-сериала Netflix выступают Роберт Дауни-мл. вместе со своей супругой Сьюзан Дауни.



Автор: youtube.com/Netflix

«Презумпция невиновности» / Presumed Innocent Джейк Джилленхол в судебной драме из Чикаго

Где/когда: Apple TV+ — с 12 июня 2024

Не успели мы отойти от успешного ремейка боксёрской драмы «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом (кстати, уже обещают сиквел), как нас ждёт аж телесериал с одним из самых талантливых актёров Голливуда.

Сюжет крутится вокруг Расти Сабича, окружного прокурора в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об ужасающем убийстве Каролин, и Расти поручают его расследование. Пытаясь сохранить в тайне специфику своих отношений с жертвой, чтобы спасти свой брак, Расти только усугубляет положение и вскоре становится главным подозреваемым в убийстве.

«Презумция невиновности» — экранизация одноимённого романа американского писателя Скотта Туроу, который уже был перенесён на экран в 1990 году великим Аланом Дж. Пакулой с Харрисоном Фордом в главной роли. Но Джей Джей Абрамс решил спродюсировать свежую телеадаптацию именно в формате телесериала. Помимо Джейка Джилленхола, в телепроекте снялись: Рут Негга, Билл Кэмп, Питер Сарсгаард, О. Т. Фагбенли, Ренате Реинсве и Элизабет Марвел.



Автор: youtube.com/AppleTV

«Пацаны» / The Boys

Комикс-драмы про плохих супергероев

Где/когда: Amazon Prime Video — с 13 июня 2024

В новом сезоне антигеройского сериала «Пацаны» зрителей ждёт новая схватка Бутчера и его команды с Хоумлендером, предводителем супергероев-упырей. В состав главной группы супергероев в продолжении войдут Сестра Сэйдж и Фейерверк. К основному касту в новых сериях присоединились Джеффри Дин Морган и Розмари ДеУитт.



Четвертый сезон «Пацанов» ещё не вышел, а разработка пятого уже ведётся. По словам шоураннера Эрика Крипке, сценарная комната работает уже месяц, обсуждая разные безумные сюжетные повороты. Хотя изначально Крипке планировал для шоу всего пять сезонов, теперь он туманно намекает, что сериал может и выйти за эти рамки. Следующий сезон вроде как должен выйти где-то между 2025 и 2026 годами, и в них может появиться бывшая звезда «Сверхъестественного» и «Уокера» — Джаред Падалеки.



Фото: кадр из сериала «Пацаны» / The Boys Поделиться Поделиться





«Кошмары и мечты» / Joko Anwar's Nightmares and Daydreams Индонезийский сай-фай от культового хоррор-мейкера

Где/когда: Netflix — с 14 июня 2024

Джоко Анвар — главный на сей момент хоррор-мейкер из Индонезии, чьи ужастики бьют кассовые сборы не только в Азии, но и по всему миру. Кстати, его новый хоррор-шедевр «Астрал. Ночь в могиле» выходит в российский прокат в кинотеатрах 6 июня. А вот Netflix пошёл дальше и на волне хайпа вокруг имени Джоко Анвара заказал режиссёру полноценный телесериал, который станет доступен с 14 июня: нас ждет потусторонняя вселенная и альтернативная реальность на Земле, наполненная сверхъестественными существами.



«Кошмары и мечты» рассказывают о путешествии группы обычных людей, пытающихся спасти человечество от тех, кто желает захватить мир. История излагается в семи эпизодах, в каждом из которых в центре внимания оказывается тот или иной ключевой персонаж, сталкивающийся с необычными явлениями в промежуток времени между 1985 и 2024 годами. Хотя эти странные происшествия кажутся случайными, они взаимосвязаны и дают зрителю подсказку о происхождении нашего мира и надвигающихся угрозах человечеству.

В телесериале снялись суперзвёзды кино Индонезии, ибо для неё это очень крупный по размаху и бюджетам (благодаря Netflix) проект: Арио Байю, Фахри Альбар, Марисса Анита и другие. Интересно, что этот созданный в жанре сверхъестественной научной фантастики телесериал считается первым в своём роде в индонезийском кино.



Автор: youtube.com/etflixAsia

«Отель «Кокаин» / Hotel Cocaine Ретро-драма о наркобизнесе в Майами

Где/когда: MGM+ — с 16 июня 2024

Потоковый сервис голливудской киностудии «Metro Goldwyn Meyer» MGM+ в середине июня выложит свой новый оригинальный телепроект — криминальную драму «Отель «Кокаин». Конец 1970-х. Кубинский изгнанник Роман Компте, который боролся против Фиделя Кастро, начинает новую жизнь в Майами. Теперь Компте — секретный агент ЦРУ и одновременно главный менеджер отеля, куда стекаются влиятельные люди, деньги и потоки наркотиков.

Над сериалом работал Крис Бренкето — создатель шоу «Нарко» и «Крёстный отец Гарлема». Главные роли исполняют Дэниэл Пино («Напротив по коридору»), Юл Васкес («Война миров»), Марк Фойерстин («Чего хотят женщины»), Майкл Чиклис («Щит») и другие.



Автор: youtube.com/RottenTomatoesTV

«Дом Дракона» / House of the Dragon Приквел «Игры престолов»

Где/когда: HBO / Max — с 16 июня 2024

Дождались мы и второго сезона приквела «Игры престолов» — HBO выпустит новые серии «Дома Дракона» с 16 июня! Впереди — новая порция жестоких сражений королевской династии Таргариенов за тот самый Железный трон, который они не могут поделить столетиями. Мы увидим эпичные конфликты, кровопролитные схватки, лютующих драконов и изысканные интриги между двумя ветвями Таргариенов — под предводительством Рейниры (Эмма Д‘Арси) и Алисенты (Оливия Кук).



Если первый сезон, вышедший в 2022 году, был подготовкой к решительным действиям — к тому, что в этой вселенной называют «Пляской драконов», — то второй уже покажет Гражданскую войну в активной фазе. Поэтому следует ожидать минимум дворцовых интриг и максимум зрелищности, экшена и баталий с участием Драконов! Из оригинального телесериала «Игра престолов» появятся знакомые элементы в виде стражей из Ночного дозора. Вероятно, именно эта линия будет отвечать за томительное напряжение в новых сериях.



Автор: youtube.com/StreamOnMax

«Страна женщин» / Land of Women Драмеди от Евы Лонгории

Где/когда: Apple TV+ — с 26 июня 2024

Неугомонная звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория продолжает продюсировать и одновременно сниматься в новых телепроектах — на очереди англо-испаноязычная криминальная комедия «Страна женщин». Ева Лонгория играет жительницу Нью-Йорка Галу, муж которой втягивает семью в финансовую авантюру и, как нетрудно догадаться, сытой и размеренной жизни приходит конец. В поисках безопасности Гала с матерью и дочерью-студенткой сбегают в испанскую провинцию, откуда бабуля когда-то уехала в Америку. Но начать с чистого листа не так просто: сплетни в маленьком городке распространяются слишком быстро.

Зрителей ждёт классическая летняя комедийная история с ноткой грусти, ведь в центре внимания женское поколенческое трио со своими претензиями друг к другу и вездесущими психотравмами детства! Основное действо разворачивается в сельской Испании — визуальный ряд точно порадует глаз! Ева Лонгория не просто спродюсировала и сыграла главную роль в «Стране женщин», она выступила ещё и шоураннером телесериала и специально просила сценариста Рамона Кампоса («Роковая ночь в Париже») сочинить ей историю о комедийных коллизиях в испанском винодельческом городке. Для этого были куплены права на экранизацию одноимённого романа-бестселлера 2014 года известной испанской телеведущей и писательницы Сандры Барнеды.



Компанию Еве Лонгории по ролям составили Кармен Маура, Сантьяго Кабрера, Глория Муньос, Амори Ноласко и другие.



Фото: Apple TV+ Поделиться Поделиться





«Медведь» / The Bear Лучший телесериал про рестораны

Где/когда: Hulu — с 27 июня 2023

Поклонники предвкушают новый и третий по счёту сезон собравшего разные премии телесериала, который лучше всех показывает ресторанный бизнес, причём не все эти пафосные места, а то, как из закусочной где-то в Чикаго можно сделать крутой ресторан!

Главный герой — шеф-повар, который из-за внезапной смерти брата вынужден вернуться в родной Город ветров, чтобы заправлять семейным бистро по продаже сэндвичей с нелепым названием — «Настоящая говядина из Чикаголэнда». За два сезона забегаловка превратилась в ресторан, и теперь мы будем наблюдать, удастся ли Карми наладить его работу так, чтобы тот соответствовал высоким требованиям и получил звезду Michelin.



Автор сериала — сценарист и режиссёр Кристофер Сторер, подаривший миру такие нетривиальные телепроекты как «Рами» и «Дикинсон». В продюсерах: Хиро Мурай, отвечающий за мегакрутой сериал «Атланта», и Джоэнна Кало, ответственная за «Коня БоДжека». Главную роль в «Медведе» по-прежнему играет Джереми Аллен Уайт из «Бесстыжих». Остальные актёры также на своих местах, включая и главную актрису Айо Эдебири, которая заодно попробовала свои силы и в режиссуре — сняла одну из десяти серий третьего сезона.



Автор: youtube.com/FXNetworks

«Моя леди Джейн» / My Lady Jane Альтернативная версия биографии леди Джейн Грей

Где/когда: Amazon Prime Video — с 27 июня 2024

Тюдоры правили Англией каких-то 118 лет, но оставили после себя такое культурное влияние, что кино и телесериалы про них не перестанут снимать никогда! Новый телепроект — комедийный исторический телесериал «Моя леди Джейн», но это альтернативная, то есть вымышленная история представительницы династии Тюдоров леди Джейн Грей, в биографии которой нет ничего смешного.

В официальной истории Джейн Грей (1537 — 1554) — некоронованная королева Англии с 10 по 19 июля 1553 года, в народном предании — «королева девяти дней». Правнучка короля Генриха VII Тюдора, дочь герцога Саффолка выросла в протестантской среде и получила превосходное для своего времени образование. При жизни короля Эдуарда VI, сына того самого лютого Генриха VIII Тюдора, будучи четвёртой в очереди престолонаследия, она имела лишь призрачные шансы прийти к власти, однако после смерти Эдуарда VI стала пешкой в дворцовых интригах английской аристократии, пав жертвой заговора сторонников избрания на британский трон старшей дочери Генриха VIII — королевы Марии, вошедшей в историю как «Кровавая Мэри». Она-то и приказала избавиться от конкурентки, которую успели выдать замуж за герцога Джона Дадли, главного интригана против королевы Марии. В итоге обоих и казнили!



Но это всё официальная история. А сериал снят по мотивам цикла романов «Моя леди Джейн», выходящих с 2016 года, и там леди Джейн и её супруга не казнили, а всё происходящее — круговорот нелепых комичных событий. Цикл романов под сериал адаптировала сценаристка Джемма Бёрджесс. На главную роль позвали Эмили Бейдер, мелькавшую ранее в телепроектах «Паранормальное явление: Ближайший родич» (2021) и «Фреш Киллс» (2022). А компанию актрисе составили: Эдвард Блюмель, Джордан Питерс (естественно, король Англии — Эдуард VI Тюдор в данном случае чернокожий), Доминик Купер, Джим Бродбент, Анна Чэнселлор и Роб Брайдон.



Фото: кадр из сериала «Моя леди Джейн» / «My Lady Jane» Поделиться Поделиться





«Чистые» Историческая детективная драма в антураже Петербурга

Где/когда: Wink — июнь 2024

Точной даты релиза одного из самых ожидаемых российских телесериалов этого лета пока нет, но все ждут его в июне на видеосервисе Wink. «Чистые» — телепроект про мир роскоши и порока петербургской богемы в начале XX века. На дворе 1903 год. Ксения и Стеша, две девушки с чистыми сердцами, оказываются в ловушке подпольного дома терпимости, где каждый день — это борьба за выживание. Сперва кажется, что красота — единственный актив куртизанок. Но надежда, несломленный дух и жажда свободы способны изменить не только их судьбу, но и мир вокруг.



Николай Хомерики, стоящий у руля этой амбициозной восьмисерийной драмы, известен своим умением погружать зрителя в атмосферу истории. В 2012 году режиссёр снял детективный триллер «Синдром дракона» (сериал в духе легендарной «Ликвидации»), а в 2021-м взял главный приз на фестивале «Кинотавр» с фильмом «Море волнуется раз». Главные роли в проекте исполнили Фёдор Бондарчук, Диана Милютина, Софья Синицына, Виктория Исакова, Даниил Воробьёв, Никита Кологривый и Марк Эйдельштейн.



Фото: кадр из сериала «Чистые» Поделиться Поделиться





Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

