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    У РАН есть вопросы к содержанию школьных учебников

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    У Российской академии наук есть ряд вопросов к содержанию некоторых школьных учебников. Об этом заявил президент академии Геннадий Красников в интервью РБК, опубликованном 3 июня.

    Речь идет об учебниках по ряду предметов, не только по истории. Президент академии напомнил, что законом на РАН возложена экспертная функция, но специалисты хотели бы посмотреть контент учебников, «как он соотносится с современным пониманием науки по тому или иному предмету», а также проанализировать качество сопутствующих знаний.

    При этом РАН будет лишь проводить экспертизу пособий, решение о выпуске сможет принимать учредитель, добавил Красников. РАН сможет начать экспертизу учебников после выпуска соответствующих документов.

    Ранее «Фонтанка» писала, почему в Петербурге учебники в полтора раза дороже, чем в Москве. Северная столица среди регионов с самыми дорогими учебниками, по данным Росстата, занимает четвертую строчку. Еще дороже только в Калужской, Сахалинской и Владимирской областях. Почему так — объяснений нет.

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