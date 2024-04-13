«За ним сила». Почему в Петербурге школьные учебники в полтора раза дороже, чем в Москве

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС Поделиться Поделиться





Для 18 миллионов российских школьников на 2023/2024 учебный год закупили 66 миллионов учебников, следует из данных Росстата и Минпросвещения. Главным поставщиком образовательной литературы в школы страны, в том числе учебников и методических брошюр, стало Издательство «Просвещение», заключившее в 2023 году 30 тысяч госконтрактов на 28,9 млрд рублей.



Вместе с тем нередки случаи, когда родителям приходится самим покупать учебники в рознице: в обычных книжных магазинах или на маркетплейсах. Типичный пример — когда школы не успевают провести конкурсы на учебную литературу для своих библиотек. Такое было во многих школах Петербурга в начале этого учебного года. Кое-где учебники не успевали подвезти даже к началу второй четверти.



Кроме того, дети есть дети. Если учебник гибнет или пропадает, надо покупать новый. И тогда приходится идти в магазин и поражаться: давно ли они стали стоить так много!



За три последних года цены на школьные учебники, по данным Росстата, выросли в 1,5 раза. Показатель справедлив как по России в целом, так и для Москвы в отдельности. В отношении Петербурга — совсем другая картина. Плавный рост цен, коррелирующий с данными по стране, наблюдался в течение 2021 и 2022 годов. В январе 2023 года средние цены на учебники резко выросли в 1,4 раза, с 633 рублей до 893, и ниже этой отметки с тех пор уже не опускались. Более того, они устремились ввысь и дальше — в мае ценник уже перевалил психологическую отметку в 1 тысячу рублей. К осени наметилось неуверенное падение, до 900 рублей, но в феврале средний ценник приблизился к 1 тысяче почти вплотную.



Петербург среди регионов с самыми дорогими учебниками, по данным Росстата, занимает четвертую строчку. Еще дороже только в Калужской, Сахалинской и Владимирской областях. Почему так, объяснений нет.



Стоит отметить, что Росстат вместе с учебниками через запятую учитывает цены и на другие учебные материалы: «Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, атлас. Включая рабочую тетрадь». Под каждую такую группу товаров специалист в городе N в одном или нескольких магазинах отбирает для наблюдения несколько товаров. В среднюю цену с большей вероятностью войдут марки, которые чаще всего покупают, и они есть в продаже. Полученные данные используют в своей работе Банк России, ФАС и различные министерства.



В зависимости от издательства, цены на учебники в рознице варьируются очень заметно. К примеру, учебник по географии для 7-го класса от Издательства «Просвещение» обойдется в 904 рубля, от «Русского слова-учебник» — в 631, у «Дрофы» и «Ассоциации 21 век» ценник колеблется в диапазоне 870–890 рублей. Особенно заметна разница в цене на примере учебника по русскому языку для 5-го класса. И снова в лидерах дороговизны «Просвещение» — 1 468 рублей за учебник из двух частей. У «Русского слова» ценник почти втрое ниже — 576 руб., у «Дрофы» — 855 рублей. На сайте же «Ассоциации 21 век» на момент подготовки материала такой книги не было.



У посредников — дешевле

Как следует из данных СПАРК, Издательство «Просвещение» в 2023 году заключило на издание книг для школ более 30 тысяч контрактов на общую сумму 28,96 миллиарда рублей, доля контрактов в выручке достигла 60%. Примечательно, что всего год назад весь оборот издательства исчислялся 29,4 миллиарда, вдвое меньше было и госконтрактов — всего 16 тысяч на 11,7 миллиарда. По данным Российской книжной палаты, «Просвещение» вошло в ТОП-3 российских непериодических издательств с 5,5 тысячи наименований общим тиражом 120,5 миллиона экземпляров. Чистая прибыль за прошлый год — 27,4 миллиарда рублей.



Учебниками Издательства «Просвещение» пользуются и школы Петербурга. Почти без альтернативы. Из расчета 600 тысяч учащихся, где на каждого приходится в среднем по 10 книжек, суммы закупок учебников переваливают за 5 млрд рублей. В прошлом году городскому парламенту пришлось добавлять в бюджете денег на эти цели.



— В Петербурге 100% учебников, закупаемых для государственных школ, проходят через комитет образования и закупаются на основании конкурсных процедур, в обход комитета могут действовать только частные школы. Мы можем закупать только учебники, которые есть в федеральном перечне, — пояснили «Фонтанке» в комитете.

Внимание «Фонтанки» привлек еще один любопытный момент: цены на учебники, которые школы Петербурга покупают не напрямую у «Просвещения», а у посредников, зачастую обходятся дешевле, следует из данных СПАРК. К примеру, учебник по географии для 7-го класса авторов Алексеева А.И., Николиной В.В., Липкиной Е.К. и других школа №643 закупила в 2023 году у ООО «Учторг» по цене 787,16 рубля за штуку. Президентскому физико-математическому лицею №239 та же книга, приобретенная у «Просвещения», обошлась в 838,2 рубля. Разница, казалось бы, не столь существенная в разрезе одного экземпляра, но, когда речь идет о сотнях книг, разбег в сумме достигает значительного разрыва.



Можно проследить тенденцию. Если школа объявляет конкурс на покупку учебником с единственным поставщиком — Издательством «Просвещение», цена, естественно, не меняется. Но стоит директору проявить настойчивое желание сэкономить, объявив настоящий конкурс, цена обязательно падает. Пусть на 3–5 рублей на один учебник, но в итоге школа экономит несколько десятков тысяч рублей. Получается, что монопольно установленная «Просвещением» цена — не догма. Можно поторговаться.



Дает команду ФАС

На монопольно высокие цены на учебники, особенно по истории, биологии и русскому языку, и доминирующее положение «Издательства Просвещение» на рынке обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. В отношении компании ФАС возбудила антимонопольное дело, максимальный размер штрафа, который грозит издательству — 1,5% от суммы выручки. Отталкиваясь в расчетах от 47,8 миллиарда рублей оборота, чемпионского среди всех книгоиздателей, компании за прошлый год, можно предположить, что сумма штрафа составит порядка 716 миллионов рублей.



История Издательства «Просвещение» закладывалась в начале прошлого столетия. До начала 90-х оно действительно было монополистом — учебники и методическая литература для учителей единого образца расходились по всем общеобразовательным школам страны и педагогическим учебным заведениям. Затем закон «Об образовании» наделил образовательные учреждения полномочиями самостоятельно выбирать учебники. Правда, из федерально утвержденных перечней, но гегемонии пришел конец.

В 2011 году издательство выкупила издательская группа «Олма-пресс», еще через 10 лет по 25% его капитала приобрели Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ.

На протяжении нескольких лет Издательство «Просвещение» одного за другим поглощало конкурентов. По данным антимонопольной службы, писал РБК, по итогам 2018 года доля его учебников на рынке составляла 65%.



В мае 2019-го к «Просвещению» перешли 85% доли Торгового дома «Абрис», который владел издательством школьной литературы ООО «Бином. Лаборатория знаний». Оставшиеся 15% в 2020 году выкупил сотрудник «Просвещения» Андрей Чебан. В результате сделки «Просвещение» получило контроль над издательством учебной литературы ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», 30% доли которого владел «Абрис».

В том же году Издательство «Просвещение» объединилось с корпорацией «Российский учебник», под управлением которой находились издательства «Дрофа» и «Вентана-Граф», специализировавшиеся на учебной литературе.

А кто еще издает учебники?

Все учебники, которые допускается использовать в образовательном процессе школьников, поименованы в Федеральном перечне. Кроме Издательства «Просвещение» и подконтрольных ему, за исключением тех, кто создает учебники для национальных и коррекционных школ, в федеральном списке перечислены всего три: ООО «Русское слово-учебник», ИОЦ «Мнемозина» и Издательство «Вита-Пресс».



Причем, если у «Просвещения» широкое разнообразие учебников по всем школьным предметам, у оставшихся трех издательств их спектр ограничен. Например, у «Вита-Пресс» лишь 4 учебника в перечне — по экономике для классов с 7-го по 11-й. У «Мнемозины» — учебников два, и оба по биологии, для 10-х и 11-х классов. У «Русского слова-учебник» их 27 штук: 13 по истории для разных классов, 4 по русскому языку, 5 по кибербезопасности и еще 5 — по основам военно-морской подготовки.

Издает учебники для общеобразовательных школ и АО «Просвещение», образованное в 2021 году. С оборотом в 21,8 миллиарда рублей, оно дышит лидеру в затылок. Но это только по выручке. По части госконтрактов — всего один на 1,2 миллиона рублей, заключенный с коррекционной школой Ачинска, — проигрывает ей десятикратно. Какие еще книги принесли миллиарды изданию, где зарегистрирован всего один человек, непонятно — своего сайта у него нет, с АО «Издательство «Просвещение» оно внешне, судя по данным СПАРК, никак не пересекается, и в Федеральном перечне АО «Просвещение» не фигурирует.



ООО «Русское слово-учебник» вышло на рынок учебной литературы в 2001 году, 100% долей владеет ее генеральный директор Ольга Афанасьева. До лидера по размеру выручки «Русскому слову» далеко — всего 525 миллионов за прошлый год, и 32,7 миллиона чистой прибыли. На поставку учебников в школы и техникумы в прошлом году издательство заключило 1,3 тысячи контрактов на 165,7 миллиона рублей.

«Русское слово-учебник» в ТОП-50 рейтинга Российской книжной палаты среди издательств, выпустивших наибольшее количество непериодических изданий, находится на 46-й позиции — 238 изданий общим тиражом 1,2 млн экземпляров. Всего за прошлый год, по данным Российской книжной палаты, увидели свет 8 363 учебных и методических издания для общеобразовательной школы, их отпечатали общим тиражом 133,3 миллиона штук.

Дела у издательства «Мнемозина» (генеральный директор и единственный владел Игорь Бзвиконный), существующего на рынке 24 года, не столь блистательны: на поставку учебников в прошлом году оно отработало 462 контракта на общую сумму 16,9 миллиона рублей. С прошлого года выручка упала в 3,5 раза, до 69 миллионов рублей, впервые за пять лет издательство получило 115 миллионов чистого убытка.



Издательство «Вита-Пресс» существует с 1995 года. 51% доли владеет Николай Топорков, еще 44% — у гендиректора Гиорги Суламанидзе, оставшиеся 5% у ООО Издательство «Вита Пресс». За прошлый год у издательства всего 75 контрактов на поставку учебников на сумму 6,1 миллиона рублей. В структуре оборотов госзаказ составляет пятую часть, прибыль за минувший год — 747 тыс. руб.

За ним — сила

Учебники, которые достойны находиться в Федеральном перечне, отбирает Научно-методический совет, утвержденный приказом Министерства просвещения. «Фонтанка» дозвонилась до одного из членов совета, преподавателю московского института. О том, что приказом Минпросвещения от 27 марта 2024 года он внесен в состав совета, преподаватель узнал от журналиста издания.

— Я не состою ни в каком совете. Первый раз слышу про этот совет. А... вроде бы вспоминаю, что когда-то нас куда-то включали, но мы ни разу не участвовали ни в какой деятельности этого совета. Наш университет в прошлом году занимался экспертизами на духовно-нравственные ценности, воспитательную составляющую. Возможно, с этим связано, — говорит преподаватель.



Вопрос о том, почему в федеральном перечне преобладают учебники Издательства «Просвещение», следует задавать к бизнесу и государству, считает собеседник «Фонтанки»:

— Если взять, например, три учебника по истории разных издательств и положить рядом, то они все примерно одинаковые. Плюс-минус три слова в сторону. Но дальше пришло решение о создании единого учебника, он волшебным образом создался Издательством «Просвещение». И все. Дальше никакие другие учебники по истории в Федеральный перечень точно не попадут. Я, конечно, не издатель. Подозреваю, что создание единого учебника подразумевает монополизацию издательством, как это было в СССР. Но возможно, оно одно не справится со всем и кому-то делегирует. Мы разговаривали как-то с «Русским словом», у них был рынок поделен: в части регионов свои учебники распространяет «Русское слово», в другой — «Просвещение», но оно, конечно, доминировало. За ним сила, за ним государство.



Что говорят в Издательстве «Просвещение»

Сравнивать цену на учебники разных издательств некорректно, поскольку нужно оценивать несколько факторов, в том числе содержание, объем и качество исполнения и включение в Федеральный перечень, рассказали «Фонтанке» в Издательстве «Просвещение». Кроме того, там отметили, что другие издательства могут печатать учебники впрок и по прошествии времени продавать их с дисконтом. Для «Просвещения» тактика создавать запасы учебников не свойственна: все что есть в продаже, издано здесь и сейчас.

— Более того, если вы зайдете на любой маркетплейс, вы увидите, что наши учебники там можно купить вдвое дешевле, ничего с этим сделать мы не можем. Учебники — это очень чувствительная тема. С 2021 года у нас есть антимонопольный комплаенс и разработанная на его основе торговая политика, учитывающая наше особое положение. Цена на учебники, которые мы поставляем в школы, а у нас прямые контакты более чем с 30 тысячами школ, одинакова для всей страны, от Калининграда до Камчатки, — сказали в издательстве.



Вопрос о том, почему учебники «Просвещения» лидируют в федеральном перечне, следует задавать регулятору, считают в издательстве:



— Мы получаем их решения по факту и дальше корректируем свою политику.

Ситуацию с заниженными ценами на учебники у посредников в «Просвещении» обещали взять на карандаш и разобраться.

Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

