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    Не успели ко второй четверти. В школах Петербурга все ещё не хватает учебников

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    Прокуратура внесла представление директору школы в Выборгском районе Петербурга из-за нехватки учебников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 7 ноября.

    Речь идёт об учебниках по математике для учащихся седьмых классов. Нехватка составляет 150 штук.

    «С целью устранения нарушений прокурор района директору школы внес представление с требованием принять меры к обеспечению образовательного учреждения учебниками. Акт реагирования в настоящее время находится на рассмотрении. Соблюдение прав учащихся на обеспечение учебниками находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

    По данным «Фонтанки», проверка проходила в одной из крупнейших школ города — 482-й.

    Проблемы с учебниками в городских школах связаны в том числе с введением новых федеральных стандартов. Учреждения не успели провести закупки к новому учебному году. Некоторые школы планировали решить проблему ко второй четверти.

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