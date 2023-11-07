Не успели ко второй четверти. В школах Петербурга все ещё не хватает учебников

Прокуратура внесла представление директору школы в Выборгском районе Петербурга из-за нехватки учебников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 7 ноября.
Речь идёт об учебниках по математике для учащихся седьмых классов. Нехватка составляет 150 штук.
«С целью устранения нарушений прокурор района директору школы внес представление с требованием принять меры к обеспечению образовательного учреждения учебниками. Акт реагирования в настоящее время находится на рассмотрении. Соблюдение прав учащихся на обеспечение учебниками находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.
По данным «Фонтанки», проверка проходила в одной из крупнейших школ города — 482-й.
Проблемы с учебниками в городских школах связаны в том числе с введением новых федеральных стандартов. Учреждения не успели провести закупки к новому учебному году. Некоторые школы планировали решить проблему ко второй четверти.