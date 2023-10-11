«Почему не сделать было по-человечески». Петербургские школы заканчивают первую четверть с распечатками вместо учебников

Фото: Роман Яровицын/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





До осенних каникул осталось две недели, а в петербургских школах все ещё не хватает учебников. Восполнять дефицит некоторые учреждения взялись только в сентябре, и, с учетом длительности процедуры закупки, пособия ожидаются ко второй четверти.



Жалобы на нехватку учебников в октябре начались с той же 691-й школы в Невском районе. К учреждению прикрепили новый корпус, и закупленных книг не хватило шестиклассникам. За месяц администрация не смогла решить этот вопрос.



«На текущий момент ребенку выдали 3 учебника (русский язык — вторая часть, история, обществознание). Детям присылают ссылки на учебники в электронном виде. Домашнее задание прикладывают в электронных дневниках приложенными файлами. Чтобы сделать домашнее задание, ребенку нужно иметь как минимум два гаджета. На одном открывать задание, на втором открывать учебник. Печатать что-либо учителя не имеют возможности, так как школа не обеспечивает их картриджами и бумагой», — написали родители.



В администрации Невского района рассказали, что за счет внутрирайонного библиотечного фонда к середине месяца потребность закрыли на 80%, к концу месяца — на 95%. Там пообещали в ближайшие дни выдать недостающие учебники по математике, литературе и географии. Также добавили, что под гарантийные обязательства заключен контракт на поставку книг по биологии с издательством «Просвещение». На сайте госзакупок пока этого аукциона нет. Он будет размещен после готовности полного тиража, добавили в администрации.



В редакцию поступило ещё около 20 сообщений о нехватке учебников из школ в разных районах города.

— В шестом классе школы 477 Пушкинского района не выдали математику, русский, учитель печатает на принтере листочки с домашним заданием. Учитель сказала, что в школе много каких учебников нет, — отметила Екатерина.

«У нас по литературе у большей части класса учебники одних авторов, а у остальных — другие. Однако учителя сказали, что программа почти одинаковая. Задачники по физике не выдали некоторым. Да и, в принципе, когда я ходила за учебниками, мне прямо сказали, что будут «наскребать то, что есть», а я получала учебники не последняя. Но у нас разрешены планшеты как носители, так что проблем с доступностью усвоения материала нет», — написала мама девятиклассника из 197-й школы.



«354-я школа, младшие классы. Учебники разных годов выпуска, страницы не совпадают. Домашнее задание только в электронном дневнике, который сейчас работает с перебоями. Если не совпадают страницы, то следите сами. А какую тему сейчас изучают? По странице за урок. Родители уже запутались, а ещё даже первая четверть не закончилась. Некоторые борются так: делают то, что задано, а если неправильно, то это проблема школы», — написала Катерина.

В некоторых школах учебники выдали, но, по словам родителей, их не используют, так как пособия не соответствуют новой федеральной программе.



— Учебники выданы каждому ребенку, по полному комплекту. А то, что ими по новой программе пользоваться нельзя, это не упоминается, — прокомментировала мама шестиклассника 205-й гимназии Фрунзенского района.



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— В нашей школе №160, Красногвардейский район, дети второй год учатся фактически без учебника по математике. Учебник выдали (старый), но он не совпадает с новым ФГОС, темы другие у 5-х и 6-х классов. Новый учебник выпущен в 2023 году, он где-то существует, но также не полностью соответствует новым ФГОСам, — пожаловалась Ольга.

Оценить ситуацию с учебниками можно по сайту госзакупок. 15 городских школ только в сентябре объявили аукционы. Во всех случаях уже определены поставщики. По некоторым закупкам видно, что учреждение докупает пособия. Ранее власти заявляли о том, что некоторые школы приняли больше детей, чем планировалось. Так, 15-я школа Василеостровского района докупает по 15 учебников по музыке, изобразительному искусству, технологии.



Один из самых крупных сентябрьских контрактов у 219-й школы Красносельского района — на 1,1 млн рублей. Итоги аукциона подвели 28 сентября, партию должны отгрузить до 24 ноября. В ней учебники для 2–4-х классов по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру.



В комитете по образованию подтвердили, что сейчас завершается «допоставка» учебников в несколько школ. Пока уроки ведутся по старым пособиям, использование которых допускается.

С первого сентября российские школы переходят на единый федеральный стандарт, который предполагает единые программы и единые учебники. Сейчас издан только один такой — по истории.

Также изменен и федеральный перечень учебников. Последний раз его корректировали 21 июля, хотя обычно школы начинают заниматься закупками ещё весной. Если учебник исключен из перечня, его можно использовать только как дополнительное пособие. Поэтому и стали появляться распечатки на уроках, учителя выкручиваются, сочетая разные пособия, чтобы давать материал, который соответствовал бы новой программе.

«На собрании методист района сказал так: решайте, как вам удобно и какие есть возможности. Берите учебники за 6-й класс и сочетайте с учебниками за 5-й. Делайте распечатки, рекомендуйте электронные версии учебников, — рассказала «Фонтанке» учитель математики из Фрунзенского района. — Мы не поняли, почему не сделать было по-человечески, не напечатать учебник, под него сделать программу. А нужно было срочно все это внедрять без необходимой учебно-методической базы».



Монополист в сфере издания учебников — компания «Просвещение» на своём сайте разъясняет некоторые аспекты закупки пособий. Учитель не может преподавать в этом учебном году по учебнику с предельным сроком использования до 31 августа 2023 года. Для перехода на новый ФГОС издательство рекомендует «на 2023/24 учебный год обновить учебники для 1, 2, 5, 6-х классов, а также по предметам, изучение которых начинается в 7-м классе».



Проблема нехватки учебников коснулась не только Петербурга, но и других регионов. О ней заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и призвала проанализировать ситуацию. «У меня есть сигналы <...> — в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, цены взлетели космические», — заявила она, добавив, что расходы на покупку выросли в полтора раза.



Жалобы родителей на эту проблему появлялись в СМИ Красноярского края, Рязанской и Оренбургской областей. На закрытом совещании министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что ведомство «держит ситуацию на контроле», а в некоторых регионах нужно заменить «ветхий фонд». Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

