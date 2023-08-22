Всех под одну гребенку? С сентября школы Петербурга начнут работать по единому стандарту. Объясняем, что это значит

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Единый учебник истории — это только первый шаг к масштабной перестройке системы школьного образования в России. Власти намерены привести к одному знаменателю школьников из всех регионов, для этого уже с сентября уроки по стране будут идти в рамках Федеральной общеобразовательной программы, позже к ней добавятся и единые учебники по всем основным предметам. «Фонтанка» объясняет, чем это грозит Петербургу и уникальным школам.



Что такое федеральная общеобразовательная программа? Федеральные общеобразовательные программы закрепляют стандарт, базу знаний, которой должен овладеть школьник. Если раньше школа могла использовать собственную программу, а учитель — выбирать учебники из разрешенного перечня, то теперь для всех учреждений программы и учебники станут едиными и обязательными.



На первом этапе реализации проекта изменения коснутся шести предметов. С сентября 2023 года по единому стандарту начнут преподавать русский язык, литературное чтение и окружающий мир в начальной школе, литературу, русский язык, историю, обществознание, географию и ОБЖ — в средних и старших классах.



«Теперь любой ребенок, который приезжает в Санкт-Петербург хоть из Москвы, хоть из Нижнего Новгорода, хоть с Дальнего Востока, продолжит учиться по тем же темам, которым и учился у себя в субъекте. Государство делает главное — оно закрепляет тот базовый объем содержания образования, который должны изучить все дети в Российской Федерации, независимо от того, учатся они в большом городе или сельской местности», — рассказала начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская.



Единая программа вызвала вопросы у родителей на форумах. Так, при выборе школы мамы и папы ориентировались в том числе на образовательную программу: «Школа России», «Гармония», «Начальная школа ХХI века» и другие.

«Этих программ давно уже нет, — отмечает Грубская. — По привычке некоторые родители или учителя могут ориентироваться на них. Однако по сути в последние 5–6 лет есть федеральный перечень учебников, которым руководствуются педагоги, при этом нет понятия учебного комплекса или комплекта. Учитель начальной школы может выбрать один учебник из «Школы России», один — из «Школ ХХI века», взять то, что, на его взгляд, помогает наиболее правильно и хорошо выучить ребёнка».

К сентябрю школы должны привести свои программы по шести пилотным предметам в соответствие с федеральными требованиями. Так, например, в содержание федеральной рабочей программы по литературе в 11-м классе включены обязательные для изучения романы Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» и Александра Фадеева «Молодая гвардия». Это значит, их добавят в рабочую программу. Планируется, что переход на новый стандарт будет происходить постепенно и завершится к началу 2027/28 учебного года.



Все будут учиться по одним и тем же учебникам? Вместе с единой федеральной программой должны появиться и единые государственные учебники. Пока что из них готов только учебник по истории.



Сейчас учителя могут пользоваться книгами из федерального перечня учебников. В нём пособия разных авторов и разных издательств, всего 941 учебник.

В связи с изменениями на родительских форумах вспомнили многострадальный учебник математики Людмилы Петерсон, который был исключен из перечня в 2014 году из-за того, что чиновники и эксперты сочли его недостаточно патриотичным. После волны возмущений среди родителей и педагогов книгу вернули в школы. Сейчас учебника снова нет в перечне, однако это не значит, что он пропал из школ.



«Задачник Петерсон сейчас используется на уроках математики в качестве дополнительного материала. Учителя могут использовать его как решебник, могут брать оттуда какие-то материалы. Уровень учебника Петерсон ненамного, но сложнее тех заданий, которые даются в базовом учебнике, который раньше принадлежал комплекту «Школа ХХI века», — отмечает Анна Грубская. — Учитель может использовать любые задания, хоть сам их составить, хоть взять из любого учебника, это не запрещается, и я знаю, что так многие школы и поступают. Они берут дополнительные задания, которые, на их взгляд, могут развивать, скажем, инженерное мышление, составляют углубленные, повышенного уровня задания».

Полный переход на единые государственные учебники планируется завершить до 2025 года. На основе их будут разрабатываться и задания для ЕГЭ и ОГЭ.



«Учебник истории в первую очередь должен был быть издан. Так как этот учебник рассказывает о современной истории. Если говорить об учебниках физики или биологии, да простят меня физики и биологи, я сама в прошлом учитель истории, то они не содержат такие элементы информации, которые требуют срочного обновления», — добавила она.



Как будут работать лицеи и гимназии? Единые государственные учебники рассчитаны на общий уровень знаний. Скажем, одного учебника по математике будет недостаточно для того, чтобы сдать ЕГЭ по этому предмету на профильном уровне. Он не закрывает потребности углублённого изучения.

«Если брать историю, обществознание, русский, литературу, то по этим предметам даже детям из такого лицея как 239-й достаточно того объема информации и знаний, которые есть в обычных учебниках. Что касается базового уровня учебника по математике и физике, то этого, конечно, не хватит, — говорит Анна Грубская. — Сейчас отдельно разрабатываются программы для школ с углубленным изучением предмета. В прошлом году Петербург участвовал в апробации этих программ, по ним частично работали. Высказывали свое мнение Министерство просвещения и Институт развития образования, чтобы собрать программы с углубленным изучением физики и химии, которые могли бы использоваться в школах в самых разных регионах».



По задумке авторов реформы, гимназии и лицеи также получат единые программы для углубленного изучения.



«Петербург имеет свои давние классические принципы в системе образования, и их терять не хочется. Но для того, чтобы дети в регионах могли похвастаться высоким уровнем преподавания, которым славятся школы Петербурга, нужно, конечно, эту систему унифицировать. Притянуть к сильным городам и сильным программам другие города Российский Федерации».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

