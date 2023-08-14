Параграф тридцать семь. Какую историю рассказывает новый школьный учебник с главой про СВО

Новый учебник истории, цитаты из которого ходят по Интернету, наконец-то слили в сеть целиком. В нем нашлось место не только СВО и «украинскому неонацизму», но и ЧВК и сослагательному наклонению.



Дмитрий Духанин/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Пособие, в котором «переписаны» разделы за последние 40 лет и добавлена глава о специальной военной операции, дает простой и доходчивый ответ на сакраментальный вопрос: «А что случилось?».

Учебник истории базового уровня для одиннадцатых классов был написан в очень сжатые сроки. Решение о его разработке было принято в декабре 2022 года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. А 1 сентября 2023 года учебник уже поступит в школы. Авторы — помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и академик и председатель Национального комитета российских историков Александр Чубарьян. Рецензировали труд президент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Карпов и призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России—2018» Григорий Назаров.

«История России». Распаковка Зачем новый учебник понадобился, объясняется в аннотации: «Главным результатом изучения курса должно стать формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма». На обложке — мужчина и женщина в рабочих комбинезонах с напряженными лицами оглаживают ракету. Вероятно, космическую, но уверенности в этом нет, потому что за космос в композиции вроде как отвечает другой персонаж — девушка в коричневом платье, смотрящая в телескоп. У подножия телескопа мужик в белом комбинезоне упирается руками в бока, а ногой — в табуретку. Остальные люди, изображенные на обложке, ничего конкретного не делают, а только глядят в голубую даль, из которой проступают очертания Крымского моста. Под обложкой — 400 с лишним страниц текста, иллюстраций и заданий для школьников.

Текст, надо сказать, подкупает своей простотой и ясностью: фразы короткие, местами — эмоционально окрашенные, главные тезисы повторяются по несколько раз. Учебник не стесняется обращаться напрямую к юным читателям. Уже во введении читателей ставят в известность о том, в какое время они живут: «Нет никаких сомнений, что брошенный Западом вызов сделает нашу страну крепче, а многонациональный российский народ — ещё более сплочённым. Вам, наследникам славы наших отцов и дедов, предстоит умножать славу и силу нашей Родины. И пусть история России станет вам верной опорой и поможет добиться успеха!»

В разделе «Советуем почитать и посмотреть» в конце учебника — список литературы. В нем, среди прочего, есть, например, «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Котлован» Платонова, «Стажеры» и «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких и, не поверите, «Легенды Невского проспекта» Веллера и «День опричника» Сорокина. И нет, например, «Мы» Замятина и ни одного произведения Солженицына (хотя «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор» вскользь упоминаются в параграфе «Культурное пространство в 1953–1964 гг.»). Из фильмов в финальном списке только документальные ленты из цикла материалов Исторического парка «Россия — моя история» с куар-кодами, по которым их можно найти в Интернете.

Среди картинок, которыми пестрят страницы, выделяется рубрика «Портрет на фоне эпохи». Это 11 врезок с фотографиями: экономист периода Великой Отечественной войны Николай Вознесенский, отец советской атомной и водородной бомб Игорь Курчатов, председатель Совета министров СССР Георгий Маленков и последовательно сменявшие друг друга главы СССР Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко и Михаил Горбачев. О последнем сказано, что его «непоследовательная политика перестройки привела к распаду СССР». О Борисе Ельцине в «портрете» говорится, что он «для поддержания имиджа ездил на работу на троллейбусе». А вот оценка деятельности на посту президента не дается, как и в случае с «портретом» Дмитрия Медведева. «Портрет» Владимира Путина существенно отличается от всех остальных. Только ему авторы учебника «дают слово» и разбавляют сухие факты биографии личным высказыванием: «Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь».

Сталина в «портретах» нет, возможно, потому что учебник охватывает исторический период после 1945 года. Но Сталину посвящена врезка «Мнение ученых» с двумя противоположными оценками его личности (согласно одной, он стремился к власти и был жесток, согласно другой — был «последовательным и решительным защитником национальных интересов страны»). Роль президента в «Истории» Владимира Путина в новом учебнике довольно много. Первая цитата действующего президента РФ обнаруживается уже на пятой странице:

«Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории». Из Послания президента В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации (2005).

Словосочетание «крупнейшей геополитической катастрофой века» выделено жирным шрифтом и впоследствии повторится еще несколько раз. Спустя 261 страницу авторы возвращаются к этой цитате в заданиях к параграфу о распаде СССР: «В. Путин в одном из интервью заявил, что «после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века». Проанализируйте данные слова. Что именно В. Путин называет катастрофой? Было ли возможно её предотвратить?» В третий раз «катастрофа» возникает уже в разделе «Подведем итоги» как утверждение, а не цитата: «Распад СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ в.». Еще одна цитата Путина упакована в блок вопросов к параграфу о повседневной жизни советского общества в 1964–1985 годах. «В одном из своих выступлений В. Путин сказал: «В советское время... все жили по правилам морального кодекса строителя коммунизма. Но если внимательно посмотреть, что там было написано, это... оттиск с основных положений Библии, Корана, Торы, Талмуда». Согласны ли вы с таким мнением? Свой ответ аргументируйте».

Действующий президент возникает на страницах учебника не только в цитатах, но и на в фотографиях, причем иногда гораздо раньше «своего» исторического периода. Вот он на снимке рядом с памятником Даниилу Гранину с вдовой писателя в параграфе «Перемены в духовной жизни в годы перестройки». А вот — в качестве Председателя Правительства России встречается с ведущими российскими политиками на фото к рассказу о дефолте 1998 года. В качестве президента Путин впервые упоминается в параграфе об итогах работы на этом посту Бориса Ельцина и его отставке: «В 1995 г. Думой был принят пролоббированный зарубежными транснациональными корпорациями закон «О соглашениях о разделе продукции». Это был кабальный закон. В соответствии с ним нефть и газ России, добываемые иностранными компаниями, по сути, принадлежали им. 90 % выручки от продажи этого сырья шло в карман западным владельцам. Только при вступлении в должность Президента России В. Путина такая практика была отменена».



Самая интересная глава Заполучив полный текст учебника, все, конечно, первым делом пролистывают его до § 37 «Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)» (а зря, там и до этого много интересного, но об этом позже). Если коротко, то вот о чем эта «История». Мы (Россия) с ними (коллективным Западом) пытались строить отношения, как с людьми: «Россия исходила из того, что холодная война осталась позади. Мы верили, что будущее — за развитием добрососедских отношений с США и Западом». Но они не захотели. Потому что Россия строила газопроводы и продавала в Европу газ на радость всем, а «энергетическая независимость Европы не устраивала США». То есть начинается все совсем не с нацизма, а очень даже с газа. «Ради того, чтобы не допустить российский газ в Европу, в сентябре 2022 г. были взорваны нитки газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Результат очевиден — европейцы вынуждены покупать значительно более дорогой сжиженный газ у американских компаний».

Несмотря на распад СССР, НАТО продолжает расширяться на восток: «В постсоветский период в результате нескольких волн расширения в НАТО было принято 15 (!) государств». Мало того, «в 2023 г. членом НАТО стала исторически нейтральная Финляндия, получившая независимость из рук большевиков в 1918 г. и сохранившая её в 1945 г. под обязательства постоянного нейтралитета» (какая моча ударила в голову нейтральной Финляндии, не уточняется). Запад маниакально стремится нам нагадить. В учебнике так и написано: «Идеей фикс Запада стала дестабилизация положения внутри России». Зачем? «Конечная цель при этом и не особо скрывается: это расчленение России и контроль над её ресурсами». Как именно нам гадит Запад? Во-первых, устраивает «цветные революции» по периметру нашей страны. Первой стала Грузия в 2008 году. Тогда Россия вмешалась, все порешала за три дня силами войск Южного округа ВС РФ, и у Запада дело не выгорело: «Лишь исключительное миролюбие России позволило Грузии выйти из войны, сохранив национальный суверенитет. А грузинское общество в полной мере осознало, как США «втёмную» использовали Грузию в своих интересах».

Во-вторых, фальсифицирует историю, обвиняя СССР в развязывании Второй мировой войны и отрицая его заслуги в победе над фашистской Германией. Кстати, новый учебник опровергает расхожее утверждение, что история не знает сослагательного наклонения. Вот цитата: «Сегодня даже сэр Черчилль (кстати, неоднократно подчёркивавший решающий вклад СССР в Победу 1945 г.), ознакомившись с «новой западной версией истории», подумал бы, что мир окончательно сошёл с ума». В-третьих, Запад стимулирует нацизм. Так, в странах Прибалтики «русскоязычные получили статус «неграждан», отдельные неполноценные паспорта и значительные ограничения прав», в Прибалтике и на Украине закрывались русские школы. Далее дается определение «украинского неонацизма»: «это отнюдь не прямое повторение германского национал-социализма 1920–1940-х гг. Это в значительной степени новое явление. Это озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством. Ведь до 2014 г. 80 % населения Украины составляли люди, для которых русский язык, русская культура считались родными, и они об этом не боялись заявлять».

Зачем это надо было Западу? Он хотел Крым: «Постепенно на роль главного тарана против России США и НАТО стали готовить Украину», Черноморский флот планировалось из Крыма изгнать, а в Севастополе устроить военно-морскую базу НАТО. А националистическая «украинофильская», согласно врезке с «интересным фактом», идея вообще родилась в XIX в. на деньги австрийской разведки. Это было сделано, чтобы жители Западной Украины, которая входила в австрийскую Галицию с центром во Львове, остались в Австрии, а не тяготели к России. Коллективный Запад, кстати, не первый придумал использовать Украину: «Идею «украинства» эксплуатировали и гитлеровцы во время Второй мировой. И всякий раз целью была не сильная Украина, а слабая Россия». Переворот на Украине в феврале 2014 года произошел «при прямой поддержке Запада». Но жители востока и юга Украины — в Харькове, Одессе, Николаеве, в Крыму, на Донбассе — новую власть не признали.

«В Севастополе дислоцировались части российского Черноморского флота. Это спасло мир на полуострове. «Вежливые люди», как прозвали местные жители российских военных, обеспечили порядок и безопасность, — говорится в параграфе. — К чести дававших присягу законной власти, ни один украинский солдат не выступил в Крыму с оружием в руках в поддержку киевской хунты». Далее логически следует присоединение Крыма. Авторы учебника не считают нужным что-либо объяснять тем, кто сомневается в юридических основаниях проведенного на полуострове референдума. Донбасс тоже не признал власть «хунты», но там российских военных не было. Поэтому произошло «народное восстание». «Для защиты родной земли сформировалось ополчение, в которое записывались ветераны-афганцы, милиционеры, учителя, шахтёры». В ответ киевский режим ввёл так называемый режим АТО — «антитеррористической операции». Тогда «в ряды местных ополченцев стали вливаться добровольцы из Крыма и других регионов нашей страны. Повторилась ситуация, как при Александре II, когда во время восстания южных славян против Османской империи русские офицеры брали отпуска и уезжали на Балканы помогать братьям-славянам».

Минские соглашения нужны были, только чтобы потянуть время, а выполнять их никто не собирался: «На украинской территории советники НАТО натаскивали Киев к наступлению на Донбасс. На Украине были организованы биолаборатории США, работавшие в режиме строжайшей секретности». Случилась практически шахматная комбинация: «Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму или Донбассе, то на основании Устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического блока: от США и Англии до Германии и Франции. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить». Далее — объявление о начале СВО и цитата Путина: «Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине в 2014 году, когда был совершён государственный переворот. С этого всё началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе».

Происходит экономическая блокада России. «Западом были похищены все активы Российского государства, хранящиеся в их банках, на общую сумму более 300 млрд долл. Также были де-факто украдены средства российских корпораций, личные средства и собственность множества частных лиц — граждан России (заморожены недвижимость, банковские счета, акции, ценные бумаги)». Несмотря на санкции, российские предприниматели «предприимчивы» и импортозамещают все, что стало нельзя ввозить в страну. И тут учебник ломает четвертую стену и обращается к юным читателям с выделенным жирным шрифтом текстом: «После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия — воистину страна возможностей».

Затем повествование продолжается: «США полны решимости воевать «до последнего украинца». Как говорят американцы: «Ничего личного. Это просто бизнес». Украина — «ультранационалистическое государство». А Россию сплотила СВО. Тем временем армия Украины использует собственных жителей как «живой щит», размещает огневые точки в домах и не дает людям эвакуироваться: «Подобная изуверская тактика никогда не применялась ранее на своей территории ни одной армией мира в истории. Вы уже взрослые, уважаемые старшеклассники! Сделайте из «новой военной тактики Украины» выводы сами». В заключительном разделе «Россия — страна героев» приводится цитата Путина: «...Мне хочется сказать: „Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин...»» «Представители всех народов нашей огромной страны, как их деды и прадеды, плечом к плечу сражаются за добро и правду», — объясняет учебник, прежде чем перейти к рассказу о двенадцати героях СВО с их фотографиями. Один из них — Александр Жихарев, мемориальная доска которому установлена на здании школы № 369 Санкт-Петербурга. Школе присвоено его имя. Герой России Александр Жихарев погиб: «в первые же дни СВО в отчаянном бою с превосходящими силами врага его взвод выдержал 10 часов непрерывного штурма и не отступил». В тексте не уточняется, где именно и когда случился этот бой.

Упоминаются в учебнике и бойцы ЧВК: «В СВО принимают участие многочисленные добровольцы (...). Это и профессионалы — контрактники из частных военных компаний». В конце параграфа — задание: «Приведите примеры подвигов участников СВО, аналогичных подвигам, которые совершали советские солдаты во время Великой Отечественной». В качестве дополнительных материалов школьникам предлагают почитать две «Черные книги», выпущенные в 2023 году в Москве: «Зверства бандеровцев (1941–1945)» и «Зверства современных бандеровцев — украинских неонацистов. 2014–2023». Украинский национализм и где он обитает Сюжетная арка украинского национализма развивается на протяжении всего учебника. Первое упоминание — уже на 7–8 страницах, в параграфе о последствиях Великой Отечественной войны: «Продолжалась беспощадная борьба с пособниками нацистов — прибалтийскими «лесными братьями», бандеровцами, членами Украинской повстанческой армии (УПА) (УПА — организация, запрещённая в России). … Борьба с националистическим подпольем закончилась его полной ликвидацией в начале 1950-х гг».

И еще через несколько страниц: «На фоне объективных трудностей в первые послевоенные годы резко возросла преступность. Только в 1945–1946 гг. было ликвидировано более 10 тыс. националистических вооружённых формирований, банд и криминальных группировок, промышлявших убийствами и грабежами. Львиная их доля находилась в Прибалтике («лесные братья») и на Западной Украине (бандеровцы)». Откуда же они снова взялись? Во всем виноват Никита Хрущев. В 1955 году к нему в гости приехал канцлер ФРГ Аденауэр. Вскоре после этого Хрущев придумал амнистировать лиц, сотрудничавших в годы войны с гитлеровскими оккупантами. Приводится цитата из записки административного отдела ЦК КПСС от 3 августа 1955 г: «Находящихся в ссылке украинских, белорусских, литовских, латышских, эстонских и других националистов (23 160 чел.), члены семей которых высланы на спецпоселение, из ссылки также освободить».

«Это непродуманное решение привело к тому, что многие бывшие пособники нацистов не только были освобождены, но и смогли в дальнейшем на волне кампании по реабилитации и «борьбе с культом личности» активно заниматься общественной деятельностью, а некоторым удалось даже сделать карьеру. Это в дальнейшем способствовало появлению и росту национализма в Прибалтике и на западе Украины», — говорится в учебнике.

За следующие 15–20 лет освобожденная Хрущевым популяция националистов, видимо, разбежалась по Украине и кое-как размножилась. Авторы учебника отмечают, что в период с 64 по 85 год «участились случаи проявления националистических настроений в прибалтийских республиках и на Украине». При этом в 1990–1991 годах, когда лидеры большинства союзных республик захотели независимости от союзного центра, в Украинской ССР (как и в Белорусской ССР, и в Средней Азии), национальные движения и сепаратизм «не имели поддержки большинства населения».

Но во время распада СССР оставаться с Россией это большинство тоже не захотело: «На украинском референдуме 1 декабря 1991 г., организованном с нарушением Конституции как СССР, так и УССР, большинство высказалось за независимость». Авторы учебника подчеркивают, что «решение о создании СНГ и последующая процедура его ратификации Верховными Советами РСФСР, УССР и БССР были прямым нарушением Конституции СССР и конституций союзных республик, а также других законов, регламентировавших процедуру выхода из состава СССР». Почему же украинцы проголосовали за отсоединение? Потому что на референдуме им предложили вопрос с «двойным дном», которое обычные люди, которые «не могли представить сохранение Союза ССР без Украины», не разглядели: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?».

«Взаимовыгодное сотрудничество и добрососедство между Россией и Украиной противоречило долгосрочным интересам Запада по «сдерживанию» нашей страны». И Украина все больше попадала под влияние США. «Запад предлагал кредиты, но с условием перестройки экономики и политики Украины по его сценариям. Для школ и вузов киевское руководство внедряло образовательные программы антироссийской направленности. Подвиги советских героев, прежде всего Великой Отечественной войны, замалчивались либо преподносились в извращённом ключе. При этом военные преступники (бандеровцы) были объявлены новыми «героями» независимой Украины. Из Украины создавалась «анти-Россия».

Украинские националисты снова «вылезли» в 1999 году, когда началась контртеррористическая операция в Дагестане: «Банды международных террористов на Северном Кавказе получали щедрое финансирование из-за рубежа. В их составе было немало выходцев из арабских стран, а также украинских националистов. В дальнейшем многие националисты примут самое активное участие в организации государственного переворота 2014 г. на Украине и формировании «добровольческих» националистических батальонов».

Диссиденты, митинги, протесты Согласно новому учебнику, диссидент — это тот, кто не принимает советские порядки и официальную идеологию и при этом стремится заручиться поддержкой на Западе. «Диссидентов плотно «опекал» Запад, а потому их деятельность находилась в поле зрения органов государственной безопасности. Это было важно и с учётом нарастания угрозы терроризма, ставшей серьёзной проблемой за рубежом. Отдельные его проявления, хотя очень редкие, появлялись и в СССР», — говорится в учебнике. О деле Синявского и Даниэля сказано предельно лаконично: «Первой акцией диссидентов стала демонстрация в защиту писателей А. Синявского и Ю. Даниэля в 1965 г. Они были арестованы за то, что опубликовали за границей свои произведения, которые, с точки зрения действовавшего тогда законодательства, содержали «антисоветскую клевету». При этом в учебнике не уточняется, что Синявский получил 7 лет тюремного заключения, а Даниэль — 5 лет.

Зато в параграфе «Идеология и культура в 1964–1985 гг.» приводится пример диссидентской деятельности, мерилом «успеха» которой «становилось освещение в западных СМИ»: «Наиболее известной акцией художников-неформалов стала «бульдозерная выставка» (1974). Свои работы без согласования с городскими властями они выставили на пересечении двух московских улиц. Однако коммунальные службы стали наводить порядок, используя технику, в том числе бульдозер. Западные журналисты, оказавшиеся при этом «совершенно случайно», представили ситуацию как очередное «нарушение прав человека». После 96 года, кстати, в истории России не было митингов. Вернее, были — в поддержку итогов референдума в Крыму в 2014 году и по случаю годовщины присоединения Крыма.

Почему Советский Союз распался? Потому что США хотели, чтобы мир был однополярный, и чтобы этот один полюс был их. Экономические предпосылки распада СССР изложены в учебнике скупо и впроброс: плановая экономика работала хорошо примерно до 70-х годов, потом нужны были реформы, Горбачев взялся реформировать и все поломал вконец.

Приведем две цитаты: «Как и Хрущёв, Брежнев считал, что обеспечение мира возможно лишь при поддержании на самом высоком уровне обороноспособности СССР. Увеличилось финансирование оборонных программ. С 1967 г. началась массовая установка в подземных шахтах межконтинентальных баллистических ракет. Историческим достижением стало обеспечение военно-стратегического паритета с США и НАТО. При этом, конечно, производство и содержание военной техники, разработка перспективных моделей вооружений сдерживали темпы роста уровня жизни советских людей». И далее в параграфе «СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ»: «В общественном сознании главным критерием при сравнении эффективности двух общественных систем (советской и западной — Прим.ред.) становился разрыв в уровне потребления. Именно бытовая сфера стала главным направлением критики советских порядков».

Больше-то критиковать было не за что. Приведем еще одну занимательную цитату, из первого параграфа «Восстановление и развитие экономики и социальной сферы», страница 7: «Вскоре после окончания войны начался процесс репатриации: в СССР стали возвращаться люди, угнанные во время войны оккупантами для рабского труда в Германии, бывшие военнопленные и другие перемещённые лица. В отношении них проводилась проверка. Тех, кто запятнал себя сотрудничеством с фашистами, приговаривали к тюремному заключению, в исключительных случаях — к смертной казни. Такие меры находили понимание в обществе».

В общем и целом, учебник читается легко, а в голове укладывается еще легче. Картина мира, представленная в нем, кристально ясна, логична и последовательна. В ней нет ничего лишнего. И, кажется, даже проглядывают контуры будущего — масштабные и впечатляющие, как силуэт Крымского моста на обложке.