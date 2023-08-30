Шестиклассникам из петербургской школы, оставшимся без учебников, простят «домашку» до середины сентября

Дефицит учебников в школе № 691 Невского района Петербурга ликвидируют в течение первых двух недель сентября, 30 августа сообщили «Фонтанке» в администрации Невского района.

Причиной дефицита учебных пособий в администрации назвали прибавление детей из-за открытия нового здания и в двух уже существующих корпусах. «Несмотря на то что на закупку учебников в школе № 691 было потрачено более 4 млн рублей, этого оказалось недостаточно», — отметили в администрации Невского района.

Недостаток учебников компенсируют из общего библиотечного фонда, добавили в исполнительном органе власти. На уроках дети будут пользоваться школьными. До тех пор, пока все до единого не получат учебники, уроки на дом задавать им не будут.