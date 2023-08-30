    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    756мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd95.93eur104.45

    Шестиклассникам из петербургской школы, оставшимся без учебников, простят «домашку» до середины сентября

    1424
    22 комментария

    Дефицит учебников в школе № 691 Невского района Петербурга ликвидируют в течение первых двух недель сентября, 30 августа сообщили «Фонтанке» в администрации Невского района.

    Причиной дефицита учебных пособий в администрации назвали прибавление детей из-за открытия нового здания и в двух уже существующих корпусах. «Несмотря на то что на закупку учебников в школе № 691 было потрачено более 4 млн рублей, этого оказалось недостаточно», — отметили в администрации Невского района.

    Недостаток учебников компенсируют из общего библиотечного фонда, добавили в исполнительном органе власти. На уроках дети будут пользоваться школьными. До тех пор, пока все до единого не получат учебники, уроки на дом задавать им не будут.

    Ранее «Фонтанка» писала, что без учебников по всем предметам в школе № 691 Невского района остались шестиклассники. По словам одного из классных руководителей, о том, что к новому учебному году к четырем имеющимся классам добавится еще пять, было известно еще весной. Заявку на учебники подавали с учетом всех детей, но в августе сократили финансирование, и получилось как получилось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Школьники
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close