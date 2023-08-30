Шестиклассникам из петербургской школы, оставшимся без учебников, простят «домашку» до середины сентября

Дефицит учебников в школе № 691 Невского района Петербурга ликвидируют в течение первых двух недель сентября, 30 августа сообщили «Фонтанке» в администрации Невского района.
Причиной дефицита учебных пособий в администрации назвали прибавление детей из-за открытия нового здания и в двух уже существующих корпусах. «Несмотря на то что на закупку учебников в школе № 691 было потрачено более 4 млн рублей, этого оказалось недостаточно», — отметили в администрации Невского района.
Недостаток учебников компенсируют из общего библиотечного фонда, добавили в исполнительном органе власти. На уроках дети будут пользоваться школьными. До тех пор, пока все до единого не получат учебники, уроки на дом задавать им не будут.
Ранее «Фонтанка» писала, что без учебников по всем предметам в школе № 691 Невского района остались шестиклассники. По словам одного из классных руководителей, о том, что к новому учебному году к четырем имеющимся классам добавится еще пять, было известно еще весной. Заявку на учебники подавали с учетом всех детей, но в августе сократили финансирование, и получилось как получилось.