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    «Такая ситуация по всем предметам». Шестиклассникам из петербургской школы не выдали учебники

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    Ученики 691-й школы Невского района Петербурга начнут учебный год без учебников. Им будут выдавать пособия во время урока, а домашнее задание придется учить по онлайн-версиям из Интернета.

    Как рассказал «Фонтанке» отец шестиклассника Вадим 30 августа, его сыну и всем его одноклассникам не выдали учебники. Классный руководитель в родительском чате отметил, что «такая ситуация по всем предметам», добавив, что на уроках дети смогут пользоваться школьными учебниками, но для выполнения домашнего задания книги придется скачивать из Интернета.

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    По словам педагога, проблема возникала из-за введения в эксплуатацию нового корпуса школы на 825 мест. «У нас было в прошлом году четыре 6-х класса, в этом году стало девять. Весной подавали заявку на учебники с учетом всех детей. Всё было посчитано и заказано. Но в августе сказали, что финансирование сокращено, и привезли не все учебники. Под удар попала параллель шестых классов», — написала классный руководитель.

    «Фонтанка» запросила комментарий администрации Невского района.

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