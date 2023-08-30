«Такая ситуация по всем предметам». Шестиклассникам из петербургской школы не выдали учебники

Ученики 691-й школы Невского района Петербурга начнут учебный год без учебников. Им будут выдавать пособия во время урока, а домашнее задание придется учить по онлайн-версиям из Интернета.



Как рассказал «Фонтанке» отец шестиклассника Вадим 30 августа, его сыну и всем его одноклассникам не выдали учебники. Классный руководитель в родительском чате отметил, что «такая ситуация по всем предметам», добавив, что на уроках дети смогут пользоваться школьными учебниками, но для выполнения домашнего задания книги придется скачивать из Интернета.