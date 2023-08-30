«Такая ситуация по всем предметам». Шестиклассникам из петербургской школы не выдали учебники

Ученики 691-й школы Невского района Петербурга начнут учебный год без учебников. Им будут выдавать пособия во время урока, а домашнее задание придется учить по онлайн-версиям из Интернета.
Как рассказал «Фонтанке» отец шестиклассника Вадим 30 августа, его сыну и всем его одноклассникам не выдали учебники. Классный руководитель в родительском чате отметил, что «такая ситуация по всем предметам», добавив, что на уроках дети смогут пользоваться школьными учебниками, но для выполнения домашнего задания книги придется скачивать из Интернета.
По словам педагога, проблема возникала из-за введения в эксплуатацию нового корпуса школы на 825 мест. «У нас было в прошлом году четыре 6-х класса, в этом году стало девять. Весной подавали заявку на учебники с учетом всех детей. Всё было посчитано и заказано. Но в августе сказали, что финансирование сокращено, и привезли не все учебники. Под удар попала параллель шестых классов», — написала классный руководитель.
«Фонтанка» запросила комментарий администрации Невского района.